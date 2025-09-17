Irene de Miguel: "La crisis del transporte escolar se ha solucionado gracias a las familias"

Los grupos parlamentarios están valorando esta mañana la recuperación del transporte escolar este miércoles, tras cuatro días de clases sin más de 200 rutas escolares en la comunidad.

Así, la portavoz de Unidas por Extremadura en el Parlamento regional, Irene de Miguel, ha asegurado que la crisis del trasporte escolar se ha solucionado "gracias a las familias que han salido a la calle" y ha instado a la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, a solicitar una comparecencia en el próximo pleno y a que presente su dimisión.

En declaraciones a los medios, De Miguel ha asegurado que este conflicto ha puesto de manifiesto, "no solo la falta de planificación, sino la incompetencia de este gobierno" que ha impuesto "una educación telemática falsa" con una "enorme" brecha entre las familias del rural y las familias de los núcleos más poblados.

"¿Por qué Guardiola no ha asumido las negociaciones?"

De igual manera, ha criticado el papel de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, por no haber sabido atajar a tiempo este conflicto y haber obligado a las familias a lanzarse a la calle a demandar que se pusiera una solución. También ha insistido en que Guardiola "tiene toda la responsabilidad" y ha cuestionado por qué no ha asumido las negociaciones del transporte escolar, como ha hecho en otra ocasiones.

De Miguel ha anunciado que, desde Unidas por Extremadura, seguirán elevando su queja al Defensor del Pueblo puesto que, a su juicio, se ha vulnerado durante varios días el derecho a la educación en la región de más de 5.000 escolares, un hecho "inadmisible, intolerable" por parte de un gobierno que ha primado los intereses económicos al derecho constitucional a la educación estos estudiantes.

"Esto que ha pasado en Extremadura es muy peligroso; que lo tomemos como algo que puede suceder y una normalidad, es algo insólito, inaudito y no puede volver a repetirse", ha concluido.