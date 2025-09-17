La Junta y la Fundación la Caixa renuevan su acuerdo: 6,5 millones para acción social en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, han firmado el acuerdo marco que refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, investigación, educación y cultura, y que este año aumentará a 6,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 18 por ciento respecto al año anterior.

Según ha explicado el Gobierno regional en nota de prensa, el principal propósito de este convenio es el desarrollo de actuaciones sociales orientadas a reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo requieren, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Líneas de actuación

Entre las líneas prioritarias, figuran la lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la pobreza infantil; la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad; la humanización de la salud; el acompañamiento de las personas mayores; el impulso de proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro y la inserción social y laboral de personas privadas de libertad.

"A través de este acuerdo, Extremadura cuenta con una importante herramienta para cumplir con uno de los principales compromisos de este gobierno: la mejora de las condiciones de vida de los más vulnerables. Por ello, agradezco a la Fundación La Caixa su compromiso y su apuesta por perseguir beneficios reales para los extremeños que más lo necesitan", ha destacado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Aumento del presupuesto

Por su parte, el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, ha explicado que la inversión de la fundación en Extremadura ha aumentado progresivamente en los últimos años con el objetivo de ofrecer más oportunidades y recursos a las personas en situación de vulnerabilidad.

"Para ello contamos con la ayuda inestimable de la Junta de Extremadura y del tejido social extremeño, lo que nos permite actuar allí donde es más necesario y seguir trabajando así por el progreso de la comunidad", ha expuesto.

Más de 270.000 visitantes en exposiciones

Asimismo, el acuerdo también incluye acciones en los ámbitos educativo, científico y cultural. La Fundación La Caixa promueve el acceso a la cultura como "motor de transformación social" a través de las exposiciones que programa y en Extremadura se programaron en 2024 un total de cuatro muestras que sumaron 270.300 visitantes.

En el ámbito de la educación, la fundación desarrolla el programa EduCaixa, que fomenta el desarrollo de competencias del alumnado, la formación del profesorado y la mejora del sistema educativo basada en el uso de evidencias. En 2024, 13.703 estudiantes y 1.581 docentes de 65 centros educativos extremeños accedieron a los recursos del programa.

La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado, en Extremadura, se concedieron cuatro becas de grado y dos de posgrado.