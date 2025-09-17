Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los autobuses retomarán el servicio este miércoles después de que Educación haya retirado las medidas judiciales y se abra a negociar las demandas planteadas

La prestación media por jubilación en la región es la más baja del país, un dato que empeora en el caso de la de viudedad. Este es el relato de la situación que atraviesan los mayores en la comunidad

Invertirá 1,1 millones de euros en la creación de su propio data lake, un repositorio de datos que permitirá identificar patrones de enfermedades o reacciones a fármacos comunes en diferentes pacientes que de otra forma serían indetectables

Se trata de una mujer de 82 años que estaba internada en el Hospital Don Benito-Villanueva, donde murió otro hombre este lunes y donde hay cinco ingresados

La entidad ha organizado el evento 'Escapa del desempleo' esta mañana, como carta de presentación a uno de sus programas formativos, que permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos en electromecánica, mecatrónica y economía verde