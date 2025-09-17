Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un grupo de padres protestaron por la falta de transporte escolar.

Un grupo de padres protestaron por la falta de transporte escolar. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas

Los autobuses retomarán el servicio este miércoles después de que Educación haya retirado las medidas judiciales y se abra a negociar las demandas planteadas

Cómo vivir con 850 euros al mes: el calvario de muchos pensionistas en Extremadura

La prestación media por jubilación en la región es la más baja del país, un dato que empeora en el caso de la de viudedad. Este es el relato de la situación que atraviesan los mayores en la comunidad

El SES blinda sus sistemas informáticos para mejorar la respuesta a nuevas epidemias

Invertirá 1,1 millones de euros en la creación de su propio data lake, un repositorio de datos que permitirá identificar patrones de enfermedades o reacciones a fármacos comunes en diferentes pacientes que de otra forma serían indetectables

Segundo muerto en dos días por el virus del Nilo en Extremadura, y dos nuevos infectados

Se trata de una mujer de 82 años que estaba internada en el Hospital Don Benito-Villanueva, donde murió otro hombre este lunes y donde hay cinco ingresados

Del pupitre a la cotización: el 40% de los alumnos de Acción contra el Hambre en Cáceres encuentra trabajo

La entidad ha organizado el evento 'Escapa del desempleo' esta mañana, como carta de presentación a uno de sus programas formativos, que permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos en electromecánica, mecatrónica y economía verde

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents