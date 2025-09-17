Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de septiembre

Actualidad
Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas
Los autobuses retomarán el servicio este miércoles después de que Educación haya retirado las medidas judiciales y se abra a negociar las demandas planteadas
Cómo vivir con 850 euros al mes: el calvario de muchos pensionistas en Extremadura
La prestación media por jubilación en la región es la más baja del país, un dato que empeora en el caso de la de viudedad. Este es el relato de la situación que atraviesan los mayores en la comunidad
El SES blinda sus sistemas informáticos para mejorar la respuesta a nuevas epidemias
Invertirá 1,1 millones de euros en la creación de su propio data lake, un repositorio de datos que permitirá identificar patrones de enfermedades o reacciones a fármacos comunes en diferentes pacientes que de otra forma serían indetectables
Segundo muerto en dos días por el virus del Nilo en Extremadura, y dos nuevos infectados
Se trata de una mujer de 82 años que estaba internada en el Hospital Don Benito-Villanueva, donde murió otro hombre este lunes y donde hay cinco ingresados
Del pupitre a la cotización: el 40% de los alumnos de Acción contra el Hambre en Cáceres encuentra trabajo
La entidad ha organizado el evento 'Escapa del desempleo' esta mañana, como carta de presentación a uno de sus programas formativos, que permitirá a los estudiantes adquirir conocimientos en electromecánica, mecatrónica y economía verde
