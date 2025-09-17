El PP defiende el acuerdo del transporte escolar: "Guardiola se ha dejado la piel día tras día"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha celebrado este miércoles el acuerdo que pone fin al conflicto del transporte escolar y ante las críticas de la oposición por la gestión de la crisis, ha pedido altura de miras para reconocer que "lo importante está resuelto". Sánchez Juliá ha criticado que mientras la presidenta, María Guardiola, "se ha dejado la piel día tras día para garantizar la educación a todos los alumnos", el PSOE y Unidas por Extremadura se hayan dedicado a amenazar con el Tribunal Superior de Justicia y el Defensor del Pueblo en pleno proceso de negociación. "Han disfrutado con esta situación, no les importa ni la educación ni las familias", ha afirmado.

El portavoz del PP ha defendido el acuerdo al que llegaron la Junta y las cinco empresas díscolas en la tarde de este pasado martes "no es el mismo de hace cinco días" y que el mismo obedece a la postura de consenso y diálogo que ha mantenido el Ejecutivo autonómico.

Vuelta a la normalidad

"Sabemos que ha habido mucho trabajo detrás de este acuerdo. Hoy nos tenemos que quedar con que los alumnos ya se encuentran en las aulas, ya han recuperado la normalidad. "Esperamos que la oposición tenga altura de miras para saber que lo importante está resuelto. Y si tienen alguna medida, que la propongan", porque más allá de acudir a la justicia y ofrecer "insultos y descalificaciones", ningún grupo ha hecho propuestas para intentar desbloquear el conflicto.

Antonio J. Sánchez

Los populares centran sus críticas en el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, al que acusan de haber mostrado su peor cara en esta crisis: no solo por no haber realizado "ni una llamada" a Guardiola, sino por inmiscuirse en las negociaciones al hablar con las empresas por su cuenta.

Vieja política

"No se puede contar con él, ha decidido seguir con la vieja política de acosar, enfangando todo y dejando a un lado a las familias", ha señalado el portavoz. Según Sánchez Juliá, "lo más rastrero" ha sido el mitin que montó con sus alcaldes "para reforzar su debilitado liderazgo interno", e insinuar que Guardiola ha estado de vacaciones en el extranjero "cuando se ha dejado la piel para que el acuerdo fuera una realidad".