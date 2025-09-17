El PSOE de Extremadura advierte que la crisis del transporte escolar "se ha cerrado en falso"

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha asegurado este miércoles que la crisis del transporte escolar "se ha cerrado en falso" y ha insistido en pedir explicaciones al Gobierno del PP por la falta de transparencia en los puntos del acuerdo alcanzado. "¿Qué es lo que ha ocurrido en esas conversaciones en las que no ha estado presente la consejera (de Educación, Mercedes Vaquera)? Nos tienen que explicar por qué decían que las empresas pretendían que se aplicaran medidas ilegales y pocas horas después se aceptan todas las exigencias", ha dicho Piedad Álvarez.

Según la portavoz socialista, a día de hoy "el problema no está resuelto", ya que en esta primera jornada de supuesta normalidad "hay autobuses que llevan más pasajeros de la cuenta, hay rutas que no se han no se han iniciado, hay retrasos, hay problemas graves". Por ello, el PSOE sigue adelante con las medidas iniciadas, tanto la queja al Defensor del Pueblo, que ha sido admitida y está a la espera de respuesta, y el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para paralizar las clases telemáticas. "Aquí se ha hecho un anuncio, y en la jornada de hoy, en la jornada de mañana, veremos si todas las rutas de transporte escolar funcionan debidamente y cumpliendo la legalidad. Preferimos esperar", afirma.

Familias y docentes

Álvarez ha agradecido el comportamiento de las familias extremeñas, a las que se ha responsabilizado de un problema que no era suyo, y al que han respondido "poniendo sus coches" y sacrificando la conciliación de su vida familiar y laboral para recibir además "poco dinero", ya que la Junta solo les compensará un viaje de ida y otro de vuelta.

Desde el PSOE también acusan al Ejecutivo de utilizar a los docentes para que fueran ellos quienes resolvieran la crisis, "haciendo de repente clases presenciales y on line al mismo tiempo sin medios, sin planificación, sin recursos y sin ningún soporte legal".

Antonio J. Sánchez

Ausencia de Guardiola

Álvarez, que ha vuelto a poner el acento en la ausencia de María Guardiola durante mayor la crisis que ha vivido la educación pública extremeña desde la transferencia de las competencias en el año 2000, ha avanzado ya que en el próximo pleno pedirán "todo tipo de explicaciones y responsabilidades". "No vamos a descartar ninguna acción que pueda llevarse a cabo aquí en la Casa del Pueblo, donde se representa la voluntad popular y donde deben venir a decirnos qué es lo que ha ocurrido", ha afirmado.

"Cuando se ha acabado la herencia socialista, cuando ha tenido que ponerse a negociar con el transporte escolar, ha fracasado escandalosamente y ha generado una situación inédita en las aulas de Extremadura. Una situación, desde luego, que ha provocado la tensión y el conflicto que ya tenían las familias, que han tenido una vuelta escolar más cara que la de otros años anteriores por culpa de la ineficacia, por culpa de la inoperancia y por culpa de la ineptitud de la señora Guardiola. "Explíquenos cuánto nos va a costar esta crisis con el transporte escolar que usted ha provocado. Eso es lo que queremos saber los extremeños y las extremeñas a estas horas", ha concluido Piedad Álvarez.