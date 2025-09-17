Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva polémica política

El PSOE exige financiación estable y salarios dignos en los programas de atención a las familias de Extremadura

La portavoz de Infancia y Familias del Grupo Socialista, Fátima Torrado, ha demandado cobertura universal y máxima transparencia en la gestión de los fondos públicos

La portavoz de Infancia y Familias del PSOE, Fátima Torrado en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura

La portavoz de Infancia y Familias del PSOE, Fátima Torrado en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura / ASAMBLEAEX.ES

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Vuelve a estallar la polémica entre el PSOE y la Junta de Extremadura por los Programas de Atención a las Familias. La portavoz de Infancia y Familias del Grupo Parlamentario Socialista, Fátima Torrado, ha intervenido hoy en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura para preguntar a la directora general de Infancia y Familias, Teresa Angulo, sobre el futuro de estos programas.

En su intervención, la portavoz ha recordado que estos servicios son "la primera puerta de entrada del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, ya que permiten detectar precozmente situaciones de riesgo, intervenir en el entorno familiar y evitar la institucionalización de menores".

"No podemos permitir que la existencia de un Programa de Atención a las Familias dependa de la voluntad política de alcaldes o mancomunidades. La LOPIVI es clara: la Junta de Extremadura es la responsable de dotar estos equipos, garantizar su estabilidad y asegurar cobertura universal", ha subrayado.

Despidos, precariedad y familias "sin apoyo o protección"

La diputada socialista ha denunciado que, a día de hoy, el acceso a estos servicios "no está garantizado en igualdad de condiciones", con "desigualdades territoriales, convocatorias tardías y financiación insuficiente" que provocan "despidos y dejan familias sin apoyo y a menores sin protección".

Asimismo, ha puesto de relieve la situación de precariedad laboral de los profesionales de los programas, educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales, que "perciben salarios que apenas superan el SMI, sin protocolos de seguridad claros y sin estabilidad laboral, a pesar de intervenir en situaciones de violencia de género, abusos sexuales o maltrato infantil".

Críticas a la gestión

Por otro lado, Torrado ha criticado la gestión de los 629.000 euros transferidos por el Ministerio de Derechos Sociales en 2025, que según ha denunciado, "se destinaron a guías que duermen en cajones, formaciones generalistas e incluso contratos con empresas privadas, en lugar de reforzar plantillas y mejorar las condiciones laborales".

"La infancia no puede esperar. Cada día sin refuerzo de los Programas de Familias es un día en que un menor queda sin detección y una familia sin apoyo. Lo que está en juego no son números ni fórmulas jurídicas, sino los derechos de los niños y niñas extremeños y la dignidad de quienes los protegen", ha señalado.

Cobertura universal y máxima transparencia

La diputada ha reclamado que los Presupuestos de 2026 incluyan "financiación estable que garantice salarios dignos y equipos profesionales completos", que la cobertura sea "universal, sin depender de la capacidad económica de cada municipio" y que se garantice "máxima transparencia en la gestión de fondos y la creación de un equipo autonómico de coordinación que refuerce la calidad del servicio".

Ha insistido en la necesidad de "campañas de sensibilización que visibilicen el impacto de estos programas y un diálogo real con la Asociación Profesional, incorporando la experiencia de quienes están sobre el terreno".

Noticias relacionadas y más

"Extremadura no puede permitirse más ambigüedades ni promesas sin concreción. Pedimos garantías claras: ¿van a contar los Programas de Atención a las Familias con financiación estable, cobertura universal y condiciones laborales dignas en 2026, cumpliendo la LOPIVI y evitando que nuestros menores sigan siendo víctimas de maltrato institucional?", ha concluido.

TEMAS

