El riesgo de incendios en Extremadura regresa a nivel extremo en ocho de cada diez municipios

El riesgo de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura se intensificará de forma notable durante los próximos días, de tal forma que, durante las jornadas del jueves y el viernes, días 18 y 19 de septiembre, gran parte de la región se encontrará en riesgo extremo.

Así consta en el mapa diario de peligro que elabora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y publica el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura (Infoex).

De esta forma, informa Efe, y en coincidencia con la subida de temperaturas, a partir de este miércoles se pasará de una Extremadura principalmente en riesgo muy alto (color rojo) y alto (naranja), y con algunas comarcas pacenses en moderado (amarillo) a una región que el jueves tendrá a cerca del 80% de sus términos municipales en riesgo extremo (granate) y el resto en muy alto y alto.

También el viernes

Esta situación de riesgo extremo permanecerá prácticamente invariable durante la jornada del viernes, 19 agosto.

La Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del Plan Infoex, que permanecerá en vigor hasta el 15 de octubre.

Solo en la última semana, el Plan Infoex ha intervenido en 33 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 16 han sido incendios forestales, que afectaron a una superficie aproximada de 27 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales.

Diez de los incidentes se produjeron en la provincia de Badajoz y seis en la provincia de Cáceres.