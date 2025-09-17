El SES blinda sus sistemas informáticos para mejorar la respuesta a nuevas epidemias

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a blindar sus sistemas informáticos para mejorar la vigilancia epidemiológica y dar respuesta a las nuevas amenazas de salud pública. Para ello, invertirá 1,1 millones de euros en la creación de su propio data lake, un repositorio de datos que permite, entre otras funciones, identificar patrones de enfermedades o reacciones a fármacos comunes en diferentes individuos que de otra forma serían indetectables.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el contrato de suministro para esta infraestructura tecnológica, que se financiará con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea. "El objetivo es preparar el sistema para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales como la derivada del covid-19 e incrementar las capacidades de salud pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica", indica el Ejecutivo extremeño.

Un data lake o 'lago de datos' es un sistema de almacenamiento seguro y masivo de datos en bruto, sin procesar, en cualquier formato y de todo tipo, tanto estructurados (bases de datos), como no estructurados (emails, PDFs, documentos de texto), binarios (imágenes, vídeos, audio) o semiestructurados (archivos CSV, XML, etc.). Esto presenta ventajas respecto a los almacenes de datos: al carecer de tratamiento previo, presentan una mayor flexibilidad y son útiles para muchas finalidades diferentes.

Sustitución de ordenadores

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este martes la contratación del suministro de 826 ordenadores portátiles para la Consejería de Salud y Servicios Sociales y para el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), por un importe de 905.180 euros.

El objetivo del contrato es la renovación de los activos hardware obsoletos y suministrar a los empleados públicos que tienen autorizado el teletrabajo los dispositivos informáticos necesarios para el desempeño de sus funciones. La consejería y el Sepad disponen actualmente de un parque informático con equipos que ejecutan Windows 10 sin posibilidad de actualización a Windows 11 debido a su antigüedad y limitaciones de hardware, situación que genera un escenario de vulnerabilidad en materia de ciberseguridad.

Portátiles para el SES

El Ejecutivo ha autorizado también el suministro de ordenadores portátiles para el Servicio Extremeño de Salud (SES), por procedimiento abierto, con un único empresario y varios criterios de adjudicación, por un importe total de 1,64 millones de euros.

El decreto que regula el teletrabajo en Extremadura establece que la Administración debe facilitar los medios tecnológicos para poder ejercerlo, de ahí que el SES precise un número suficiente de equipos portátiles para asignar a los empleados que prestan su servicio en esta modalidad.