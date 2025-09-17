Siemens aboga por aplazar el cierre de las nucleares: Almaraz es la primera en el calendario

El presidente y consejero delegado de Siemens para España y Portugal, Fernando Silva, ha destacado la necesidad de aplazar el cierre de las centrales nucleares, al tiempo que ha llamado a evitar el "fundamentalismo tecnológico de pensar que las renovables van a sustituir totalmente la generación más tradicional".

"Probablemente necesitamos aplazar un poco el cierre de alguna nuclear para poder incorporar más renovables, porque todavía necesitamos unir a las renovables el tema del almacenamiento de energía y tenemos que poner compensación síncrona en la red eléctrica para poder incorporar más renovables", ha expresado este martes el ejecutivo durante un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), para luego incidir en que "las dos cosas tienen que ir de la mano".

"Tenemos condiciones únicas"

No obstante, el ejecutivo portugués ha destacado que las renovables son la "base para toda la electrificación de la economía". "Tenemos condiciones únicas para liderar en el sector de renovables y de nuevo nos tenemos que poner de acuerdo Gobierno, promotores, operadores y tecnólogos en cómo lo vamos a hacer", ha apuntado Silva.

En esta línea, el CEO ha resaltado que el hidrógeno será un "elemento central en la descarbonización", por lo que si se pretende fomentar este elemento hay que "estar muy enfocados en una política energética muy competitiva y que defienda un mix energético de generación equilibrado".

En este sentido, Extremadura aspira a convertirse en un referente nacional y europeo en la producción de hidrógeno verde. Esta energía, que utiliza el agua como materia prima y se genera a partir de fuentes renovables como la solar o la eólica —tres recursos clave en la región—, es una pieza fundamental en la transición energética. Por ello, el objetivo es que en 2030 Extremadura produzca el 20% del hidrógeno verde a nivel nacional, contribuyendo así a la neutralidad climática marcada por la Unión Europea en su estrategia de descarbonización industrial.

En este contexto, el directivo ha afirmado que es igualmente "importante añadir más inteligencia a las redes eléctricas, ya que todavía hay muchísimo que hacer a nivel de digitalización de las redes", así como "reforzar la interconexión con Europa", algo que ha calificado de "fundamental".