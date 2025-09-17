Statkraft invertirá 12 millones de euros en un sistema de baterías asociado a la planta fotovoltaica de Talayuela

La compañía noruega Statkraft invertirá 12 millones de euros en Talayuela, donde instalará el primer sistema de almacenamiento energético de la región y uno de los primeros de España. Este proyecto llevará el nombre de Talayuela II BESS, estará asociado a la planta fotovoltaica Talayuela II, y gestionará la energía solar con mayor eficiencia gracias a un innovador sistema de baterías, lo que convierte a la localidad en referente nacional en la transición hacia un modelo eléctrico más sostenible.

Este hito se produce tras la obtención, el pasado 20 de mayo de 2025, de la autorización ambiental favorable concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, clave en la tramitación de la instalación.

Se trata de un sistema de baterías de litio-ferrofosfato con 23,87 MW de potencia instalada y una capacidad de 47,74 MWh, capaz de almacenar energía en ciclos de dos horas para volcarla a la red en momentos de mayor demanda. La inversión en Talayuela II BESS contribuirá a reforzar el complejo renovable que Statkraft ya gestiona en el municipio, donde operan la planta Talayuela Solar (300 MW) y la planta fotovoltaica Talayuela II (44,5 MW), en marcha desde 2023. En conjunto, estas infraestructuras sitúan a la comarca en el mapa nacional de energía limpia.

Originará empleo

El proyecto -seleccionado para recibir una ayuda de hasta 2,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, articulados a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA)-, generará beneficios directos para Talayuela en términos de empleo local, retornos fiscales e inversión en el territorio. Asimismo, reforzará la seguridad y la garantía de suministro eléctrico, aportando flexibilidad al sistema y reduciendo la volatilidad de los precios de la energía.

El alcalde de Talayuela, Roberto Baños, ha valorado positivamente el esfuerzo inversor realizado por la compañía noruega y ha expresado su convencimiento de que este nuevo proyecto contribuirá a generar riqueza y empleo en el municipio. Con este desarrollo, Statkraft avanza en su estrategia de almacenamiento en España, donde promueve otros cinco proyectos en Galicia, Andalucía y Navarra. La compañía insiste en que el almacenamiento será una de las tecnologías clave para alcanzar un mix 100% renovable en los próximos años.