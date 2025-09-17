Toda Extremadura estará este jueves en aviso amarillo por altas temperaturas que rozarán los 40 grados

Toda la comunidad autónoma de Extremadura permanecerá bajo aviso amarillo por altas temperaturas este jueves, 17 de septiembre, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos permanecerán activos entre las 13.00 y las 20.00 horas con máximas que pueden alcanzar los 39 grados en las Vegas del Guadiana, los 38 en la Siberia, Barros y Serena, Sur de Badajoz, Tajo y y Alagón y Meseta cacereña, y los 37 grados en el Norte de Cáceres y Montánchez y Villuercas.

Además, riesgo de incendios forestales en la Extremadura se elevará a extremo durante las jornadas del jueves y el viernes en gran parte de la región. De hecho, cerca del 80% de los términos municipales en riesgo alcanzarán este nivel.

Calor y polvo en suspensión

En toda España son 20 las provincias en las que las altas temperaturas y el polvo en suspensión activan este jueves los avisos, con máximas de 39ºC y con Vizcaya en nivel naranja (importante) con 37ºC de máxima.

El resto de provincias que estarán en aviso por altas temperaturas son Guipúzcoa, Álava, Madrid (Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Badajoz, Cáceres, Cuenca, Toledo, Ávila, Burgos, Valladolid, Zamora, Cantabria (Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa), Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Las temperaturas máximas de 39ºC se darán en Badajoz, Córdoba y Sevilla.

La AEMET prevé para este jueves que continúe la estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. De este modo, solamente se espera nubosidad baja matinal en regiones de los tercios norte y este peninsulares, Baleares, Estrecho y Alborán, y serán probables los bancos de niebla matinales y brumas costeras, que tenderán a despejar.

Máximas

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en la Península y Canarias, que será más acusado e incluso localmente notable, en el Cantábrico, así como con algunos descensos en el Levante. En Baleares se esperan pocos cambios. De este modo, se superarán los 35ºC en Canarias, alto y medio Ebro, Cantábrico, el sur de Galicia, zonas de la meseta Norte y en la mitad sur de la vertiente atlántica e incluso los 38-40ºC en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana.

Mínimas

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en la Península y Canarias y no se prevén cambios en Baleares. No bajarán de 20ºC en el Mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular e incluso de los 25ºC en regiones de Canarias.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en los litorales del sureste peninsular y el Estrecho, donde son probables los intervalos fuertes y serán de flojos a moderados en Canarias. En el resto se esperan vientos flojos en general, con predominio de las componentes sur y oeste en la vertiente atlántica y de la componente este en el resto, con algún intervalo moderado en el Cantábrico y Ebro.