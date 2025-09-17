La Universidad de Extremadura aborda las enfermedades de transmisión sexual: "Aumentan a un nivel alarmante en los últimos tres años"

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son un conjunto de patologías de origen infeccioso en las que la principal vía de adquisición son las relaciones sexuales, aunque puedan tener otros modos de transmisión. Están causadas por diferentes microorganismos, que pueden ser virus, bacterias, protozoos o ectoparásitos. Se conocen más de 20 ITS y algunas de las más conocidas son la sífilis, la clamidiasis, la gonorrea, el VIH/sida, el virus del papiloma humano (VPH), el virus del herpes genital, la tricomoniasis, la pediculosis púbica o la sarna.

Según datos del Centro del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) vinculado al Instituto de Salud Carlos III, desde el inicio de la década de 2000 se observa un aumento en la incidencia de ETS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes, aunque la edad varía en función de la enfermedad. La clamidia, por ejemplo, es más común en menores de 25 años, a diferencia del linfogranuloma venéreo. Según el informe, entre 2021 y 2023 la infección gonocócica creció un 42,6% y la sífilis un 24,1%. La clamidia ha aumentado un 20,7% anual entre 2016 y 2023.

Un millón de infecciones cada día en el mundo

"Las ETS son un importante desafío de salud pública que está aumentando a un nivel alarmante en los últimos tres años, no sólo en España sino también en Europa", ya que "cada día se producen un millón de infecciones de transmisión sexual en el mundo". Así lo ha afirmado Beatriz Hernanz, directora de Salud del Área de Badajoz de la Junta de Extremadura, en la inauguración, este martes, del curso internacional 'Enfermedades de Transmisión Sexual: Riesgos, Prevención y Abordaje Integral', organizado por la Universidad de Extremadura (Uex).

El contenido se desarrollará hasta el próximo jueves en el salón de grados de la antigua Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. La apertura ha contado con la presencia de las directoras de la iniciativa, María Coronada Fernández Calderón y Antonia Calvo Cano, acompañadas por la secretaria académica de la Facultad de Medicina, Dolores Apoyo, y la propia Beatriz Hernanz.

En su intervención, María Coronada Fernández ha explicado que el curso, de carácter muy práctico, va dirigido a los propios estudiantes para que puedan profundizar en el tema con "un aprendizaje basado en problemas". La iniciativa está orientada a universitarios de Medicina, Enfermería, Psicología, Fisioterapia, Farmacia, Biología y otras áreas afines, así como a profesionales de la salud y cualquier persona interesada.

María Dolores Apolo ha subrayado que "la salud sexual es un aspecto esencial de la salud clínica, y este curso contribuye a mejorar la información y la conciencia de la sociedad", tras lo que ha destacado que "el carácter transversal es esencial", de tal forma que los diferentes puntos de vista van a enriquecer el contenido.

El diagnóstico precoz, fundamental

Beatriz Hernanz ha destacado que, ante el aumento de la ETS, "resulta fundamental el diagnóstico precoz, mejorar la calidad de vida de los pacientes y trabajar la prevención en toda su entidad, con medidas que incluyan la educación para la salud, la concienciación sobre el VIH, un problema que no puede ser denostado, y la vacunación en poblaciones de riesgo frente a la hepatitis A y B".

De ahí la importancia de la visión integral del curso, que cuenta con especialistas de Atención Primaria, salud pública, ginecólogos, microbiólogos, enfermeros... Todo desde un punto de vista multidisciplinar.

Una agenda integral

Por su parte, Antonia Calvo ha desgranado los contenidos de las tres jornadas, de tal forma que el primer día se abordará el contexto del problema de las enfermedades de transmisión sexual desde el punto de vista académico, asistencial y epidemiológico.

El segundo día tratará sobre cómo pueden afrontar los profesionales sanitarios este problema de salud pública y contenerlo, ya que "de nada valen las herramientas si no llegamos a la gente, a quienes no acceden a las consultas", ha destacado Calvo. En concreto, se tratarán las estrategias de cribado, prevención y salud pública, poniendo el foco en la detección temprana en Atención Primaria, la educación sexual y los retos actuales en torno al VIH.

El perfil de los usuarios

Posteriormente, la tercera jornada estará dedicada a "dar voz a portavoces de personas que no pueden llegar a consulta, con una línea de investigación desarrollada desde el Instituto Universitario de Investigación Biosanitario de Extremadura (INUBE) para conocer el perfil de usuario del chemsex". Así, se explorarán los factores de riesgo y la diversidad sexual, cerrando con una mesa redonda que propondrá un enfoque multidisciplinar para afrontar estas patologías

La sesión inaugural del curso, organizado con el patrocinio de ViiV Healthcare y la Fundación Universidad-Sociedad, ha estado a cargo de la doctora María del Carmen Pazos Pacheco, especialista en Microbiología Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres y profesora colaboradora de la Facultad de Medicina de la UEx, cuya intervención se ha centrado en los microorganismos responsables de las enfermedades de transmisión sexual y sus mecanismos.