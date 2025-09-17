Cómo vivir con 850 euros al mes: el calvario de muchos pensionistas en Extremadura

1.106 euros. Es la pensión media que reciben los mayores en Extremadura, la más baja del país. La de viudedad es aún menor: 853 euros, unos 80 euros por debajo de la media nacional. "Vivir sola o no tener a nadie que te ayude por la noche es una tristeza tremenda", lamenta Inmaculada Cordero, la primera mujer en España que logró ser tesorera de un club de fútbol, el Cacereño.

A sus 82 años, preside el Hogar de Mayores Peña del Cura, el más numeroso de Cáceres con 4.700 asociados. Explica que, aunque no es su caso, le llegan muchas quejas de personas que no pueden contrarar ayudas con ese nivel de ingresos: "Me dicen a menudo que lo peor es la falta de compañía, algo que a estas edades se echa mucho de menos".

Una nueva garantía

Fruto de esta problemática, la reforma de las pensiones que se aprobó en 2023 introduce una nueva garantía: asegurar la suficiencia de las pensiones mínimas y no contributivas —destinadas a quienes no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no alcanzaron el periodo mínimo exigido—, de modo que en ningún caso estén por debajo del umbral de la pobreza.

La medida es especialmente relevante en Extremadura, donde casi el 40% de estas prestaciones necesita un complemento. Además, la mayoría de las beneficiarias (dos de cada tres) son mujeres, lo que refleja la persistente brecha de género, con una menor proporción de pensiones propias y una cuantía inferior a las de los hombres.

Inmaculada Cordero, presidenta del Hogar de Mayores Peña del Cura, en Cáceres. / El Periódico Extremadura

"No tener a alguien supone que te caigas y nadie pueda ayudarte"

Así lo revelan los datos del Observatorio Social de las Personas Mayores 2024, que se ha presentado en la sede de Comisiones Obreras de Cáceres. Estas cifras reflejan la difícil situación que viven muchos jubilados en la región, donde "no tener a alguien por la noche supone que te caigas y nadie pueda ayudarte. Todo el mundo está preocupado, a muchos les tienen que ayudar sus hijos porque además las residencias están muy caras", recalca Cordero.

Para ella, "el sistema está mal planteado, debería existir alguna solución, aunque sea que proporcionen centros decentes para dormir, porque con estas ayudas la gente no llega".

Reclamaciones de Comisiones Obreras

Sus testimonios coinciden con las del secretario de Afiliación de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Sergio Cuenca, que en la presentación de este informe nacional ha reclamado que las personas mayores necesitan una revalorización de las prestaciones, mejor asistencia sanitaria especializada, reducción de listas de espera para las ayudas a la dependencia y más personal en las residencias de mayores.

En la comunidad, las pensiones contributivas las perciben 241.480 personas, con una pensión media de 1.060 euros, frente a los 1.261 de la media nacional. Por tipo de pensión, de las contributivas el 58% son de jubilación, con una cuantía media de 1.218 euros, y las no contributivas se sitúan en 12.368 beneficiarios con un importe medio de 538,85 euros.

Dos personas mayores sentadas en un banco en el paseo de Cánovas, en Cáceres. / SILVIA SANCHEZ FERNANDEZ

A este respecto, Cuenca recuerda que, con los precios subiendo más de un 17% en los últimos años, "las pensiones mínimas son las principales afectadas".

La brecha de género es otro de los ejes de desigualdad que se trasladan del mercado laboral al sistema de pensiones. En la región, 23.852 pensiones cuentan con el complemento por brecha de género, con un importe medio mensual para las mujeres de 81,83 euros y de 49,21 euros para los hombres.

Atención a la dependencia

En cuanto al sistema de atención a la dependencia, CCOO recoge que ha vivido un fuerte impulso gracias al incremento de financiación estatal, pero 6.539 solicitudes seguían sin resolver en noviembre de 2024 en la región, con un tiempo de espera de 273 días; y una vez concedida la ayuda, el número de días que los beneficiarios han de esperar para conocer la prestación supera los 150 días. "Esto hay que reducirlo como sea", ha apuntado el responsable sindical, que ha recordado que algunas comunidades han logrado bajarlo a los 45 días.

CACERES. PRESENTACION OBSERVATORIO DE LOS MAYORES CCOO / CARLOS GIL

También se reclama un refuerzo de los servicios de atención domiciliaria, con teleasistencia básica y centros de día. "Reivindicamos que la ayuda a domicilio sea principalmente de titularidad, responsabilidad y gestión pública", ha reclamado Cuenca y se ha referido también a la atención residencial extremeña, donde el porcentaje de plazas con financiación pública es de un 57,4%, cinco puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en 62,5%.

Extremadura en cuanto a Sanidad

La comunidad experimenta la mayor inversión pública en sanidad con un gasto porcentual del PIB del 9,4% frente al 6,7% de la media nacional. Sin embargo, la espera para ser atendido por un médico especialista está en 164 días, según recoge el informe de CCOO. "Eso es excesivo", ha recalcado Cuenca, que ha recordado que este dato se agrava más cuando afecta a personas mayores que necesitan de una atención más inmediata.