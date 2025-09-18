Las ayudas por la falta de transporte escolar en Extremadura cubrirán del 11 al 19 de septiembre

La Junta de Extremadura mantendrá las ayudas de 0,26 euros por kilómetro para las familias afectadas por la crisis del transporte escolar, que cubrirán el periodo comprendido entre el 11 y el 19 de septiembre. Una semana después de iniciarse el curso, la Consejería de Educación confirma que aún hay 17 rutas que este jueves no han funcionado por problemas técnicos en la puesta en marcha del servicio, unas incidencias que confía en que las empresas puedan resolver a la mayor brevedad posible. De estas rutas, 14 corresponden a la provincia de Badajoz y tres a la de Cáceres.

Tras solucionar el conflicto con las empresas, el Ejecutivo autonómico ha optado por dejar sin efecto el decreto ley de ayudas a las familias que se anunció el pasado martes, que reservaba hasta 4 millones de euros en compensaciones a los más de 5.000 alumnos afectados, y este jueves en Consejo de Gobierno Extraordinario ha aprobado un nuevo texto "ajustado a la realidad actual". Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, las cuantías y los requisitos de las ayudas se mantienen, solo que ahora se circunscriben únicamente al periodo comprendido entre el 11 y el 19 de septiembre.

Cedido

Dos trayectos al día

"Contemplamos las mismas ayudas directas a todo el alumnado que fuera beneficiario de ese transporte escolar y lo hacemos desde el día 11 de septiembre hasta el día de mañana 19 de septiembre, acotando así el pago de estas ayudas a esos días", ha señalado. Se trata de una compensación de 0,26 euros por kilómetro y dos trayectos diarios para todas las familias que en estos días han optado por llevar a sus hijos a los centros educativos en coche particular ante la ausencia de autobuses.

Pese al acuerdo alcanzado entre la Administración autonómica y las empresas el pasado martes por la tarde, 14 rutas continúan aún con "problemas de las propias empresas" en cuanto a la puesta en marcha del servicio. No obstante, las adjudicatarias están "intentando solventarlo" y la Junta confía en que el servicio de transporte escolar en Extremadura se restituya "al cien por cien" en todo el territorio regional en breve, para que todos los alumnos puedan acudir a sus centros ya sí "con total normalidad".