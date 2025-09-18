Cincuenta años del único santo extremeño vinculado a la evangelización de América

La parroquia de Olivenza fue testigo de un milagro acaecido en Extremadura en pleno siglo XX, un milagro que aún recuerda muchos vivos: la multiplicación del arroz por intercesión de san Juan Macías. El 23 de enero de 1949, la familia que debía llevar ese domingo la comida a la Casa de Nazaret del Instituto San José, donde el entonces párroco Luis Zambrano colmaba las necesidades alimentarias de los niños pobres del pueblo, no pudo hacerlo.

La cocinera, Leandra Rebollo, sólo contaba con tres tazones de arroz y tenía que alimentar a unas 200 personas que se habían presentado. En el momento en que se disponía a cocinar en una pequeña olla invocó al beato Juan Macías, que era de su pueblo, Ribera del Fresno, y en voz alta dijo 'Ay beato, y tus pobres sin comida'. La olla empezó entonces a rebosar arroz condimentado, del que comieron todos los presentes y aún pudo almacenarse más. Estos hechos fueron reconocidos como milagro en 1974 y al año siguiente el Papa canonizó a san Juan Macías.

Presentación de los actos conmemorativos del 50º Aniversario de la canonización de San Juan Macías. / Juntaex

Pero San Juan Macías, muy conocido por este fenómeno extraordinario, tuvo una vida llena de vivencias: fue el único santo extremeño vinculado a la evangelización de América. La localidad pacense de Ribera del Fresno acoge desde este martes y hasta el próximo domingo los actos conmemorativos del 50º Aniversario de su canonización.

De hecho, en la actualidad es venerado en Perú como 'Patrón de los Emigrantes'. Canonizado por Pablo VI en 1975, su vida estuvo marcada por la fe, la caridad y el compromiso con los más desfavorecidos, convirtiéndose en referente espiritual y humano tanto en su tierra natal como en América Latina.

Rutas y hasta verbenas

El programa incluye una variada agenda de actividades religiosas, culturales y sociales, entre ellas la celebración de eucaristías, el besa-reliquias, el Camino del Peregrino, visitas guiadas a la Institución Hogar de Nazaret 'La Providencia', una ruta turística denominada 'La poderosa presencia de San Juan Macías', mesas redondas, convivencias y verbenas populares.

El secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino, ha subrayado durante la presentación de estas actividades que se trata de una efeméride de gran relevancia por la figura y la trayectoria del santo ribereño. Palomino ha destacado la unión de fe, cultura y turismo en torno a unos actos en los que Ribera del Fresno "ha volcado todo su empeño".

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Araya, junto con representantes del Hogar de Nazaret y el párroco José María Redondo Pilo, también han participado en la presentación, resaltando la importancia espiritual y cultural de este acontecimiento para la localidad.

Traslado de reliquias

Las actividades comienzan con el traslado de las reliquias de San Juan Macías desde su capilla hasta la parroquia 'Nuestra Señora de Gracia', continuando con una eucaristía y la entrega del programa del Jubileo. Entre los momentos destacados de la semana figuran el Día de la Hermandad, la mesa redonda sobre la figura del santo y la fiesta joven del sábado.

El domingo se desarrollarán los actos principales, que contemplan una eucaristía solemne y la inauguración del espacio conmemorativo "El bosque del Perú", en la alameda del pozo de San Juan, como símbolo de los lazos entre Ribera del Fresno y la nación peruana. La jornada concluirá con una verbena.