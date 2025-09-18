La DOP Pimentón de la Vera estima que se recolectará más pimiento en la campaña de 2025

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la Vera ha estimado, coincidiendo con el inicio de la campaña de recogida del pimiento de tres variedades con las que se elabora este producto, que se recolectará más cantidad que en las “escasas” dos anteriores campañas anuales.

La DOP ha explicado, en una nota de prensa, que para la recolección de las variedades Bola, Jaranda y Jeromín “sea una campaña normal, después de que las dos anteriores fueran históricamente escasas”, así como “con previsiones muy favorables para la calidad de la cosecha”.

Para la Denominación, el verano cálido y las lluvias “moderadas y bien distribuidas” han ayudado: “Esto ha permitido que los frutos alcancen el tamaño óptimo y un grado de madurez adecuado, lo que se traducirá en un pimentón de muy buena calidad”.

Elaboración del pimentón

El pimentón de La Vera se seca tradicionalmente con humo de leña de encina o roble, lo que da un sabor y un aroma ahumados, y la DOP certifica el origen y el proceso de elaboración del condimento en Cáceres.

Pimientos recolectados para hacer pimentón. / DOP PIMENTÓN DE LA VERA

En la campaña de 2025 participan unos 400 agricultores de las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo, Valle del Ambroz y Valle del Alagón, en el norte de la provincia y que han cultivado alrededor de 1.300 hectáreas, una superficie similar a la de los últimos años.

Según los datos que el Consejo Regulador de la DOP publicó el pasado mes de noviembre, la cosecha de 2024 se cifró en unas 2.500 toneladas, 300 menos que en 2023.