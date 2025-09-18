Luz verde al reparto de las ayudas por los incendios: 3.000 euros por hectárea calcinada y bonificación fiscal a los cotos de caza

La Junta de Extremadura ha aprobado este jueves el reparto de las ayudas a los sectores afectados por los incendios que el pasado mes de agosto sufrió Extremadura. Las medidas, enfocadas sobre todo al sector agrario y turístico, se han recogido en un decreto-ley dotado con 3,5 millones de euros y según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, se podrán solicitar de forma inminente, tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en los próximos días. No obstante, al tratarse de un decreto-ley necesitará después el refrendo de la Asamblea para mantenerse en vigor, por lo que el Ejecutivo necesitará del apoyo de algún grupo de la oposición.

Manzano ha recordado que el objetivo de estas ayudas es paliar las graves consecuencias que ha tenido "la peor ola de incendios forestales de las últimas décadas" en Extremadura. La región ha registrado este verano 17 grandes incendios, con 50 localidades afectadas y 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Como se recordará, el pasado 29 de agosto, el Ejecutivo de María Guardiola celebró en Hervás también un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se detallaron estas ayudas.

«Lo dije aquí en el peor momento del incendio de Jarilla y lo vuelvo a repetir: no vamos a dejar solos a los afectados», señaló en una rueda de prensa la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la reunión. La presidenta anunció ayudas directas, préstamos, bonificaciones fiscales y medidas normativas que ahora se han recogido en el decreto-ley aprobado este jueves.

Dos millones para el sector agrario

Las ayudas extraordinarias aprobadas para el sector agrícola y ganadero ascienden a dos millones de euros. Los titulares de explotaciones calcinadas recibirán 3.000 euros por hectárea perdida en cultivos permanentes como el cerezo, el olivo y el castaño, mientras que los ganaderos recibirán 500 euros por cada cabeza mayor perdida, 100 euros por cada colmena y 37 euros por metro lineal de vallado que hayan resultado dañados.

Como novedad, ha explicado Manzano, los beneficiarios no necesitarán presentar solicitud, ya que la Junta de Extremadura publicará de oficio un listado provisional de beneficiarios en el DOE diez días después de la publicación del decreto. Por su parte, las ayudas específicas para el vallado podrán solicitarse al día siguiente de la publicación del decreto y la tramitación podrá seguirse a través de la plataforma Arado Laboreo.

Además de las ayudas directas, se destinan 1,1 millones de euros para una línea de préstamos, de hasta 60.000 euros por beneficiario, que van a ser bonificados al cien por cien en el pago de intereses. Estos préstamos se podrán solicitar durante los 60 días posteriores a la publicación en el DOE de este decreto ley.

Sector turístico

En el caso del sector turístico, el decreto ley contempla una partida de 300.000 euros "para compensar las pérdidas derivadas de la situación de emergencia y apoyar la continuidad de las empresas turísticas en las zonas que se han visto afectadas", que cubrirán hasta el 25% de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, con un límite máximo por beneficiario de 3.000 euros.

Podrán pedir estas ayudas los autónomos y las pymes del sector turístico que desarrollen su actividad en municipios cuya población fue confinada, evacuada total o parcialmente, o aislada a causa de los incendios, que son en total 13 municipios en las comarcas del Valle de Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra y Tierras de Granadilla. Las ayudas se podrán solicitar desde el día siguiente a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Extremadura.

Junto a las ayudas directas, la Junta también prevé habilitar una línea de microcréditos de hasta 50.000 euros, para empresas turísticas, alojamientos y restaurantes de esas comarcas, con los que "podrán cubrir los gastos en inversiones, en activos tangibles e intangibles para recuperar esa apreciada actividad económica", ha dicho Manzano. Se trata de una línea de financiación Jeremy, que se ha puesto en marcha fruto de un acuerdo entre Extremadura Avante y las entidades bancarias Caja Rural de Extremadura y Cajalmendralejo.

Bonificaciones fiscales a la caza

El decreto ley también incluye medidas tributarias para el sector cinegético, como la bonificación del 100% en la cuota tributaria del Impuesto sobre Aprovechamiento Cinegético, cuando un coto de caza haya sufrido la pérdida de sus recursos cinegéticos.

Esta bonificación se aplicará en la temporada 2026/2027 en los cotos autorizados que no puedan desarrollar actividades en este periodo. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que los afectados no tengan que soportar el abono de las tasas cinegéticas y ganaderas.