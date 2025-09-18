Letras
El extremeño Francisco Serrano gana el prestigioso Premio Tusquets con la novela 'El corazón revolucionario del mundo'
Está ambientada en una célula terrorista anticapitalista de los años 70
E. P.
El escritor extremeño Francisco Serrano ha ganado el XXI Premio Tusquets de Novela, dotado con 18.000 euros, con 'El corazón revolucionario del mundo', un relato ambientado en una célula anticapitalista en los años 70.
Lo ha anunciado este jueves en Barcelona el jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Corina Oproae --ganadora de la anterior edición-- y el editor Juan Cerezo, que han otorgado por mayoría el galardón a la novela de Serrano en una convocatoria a la que se presentaron 366 manuscritos.
Trayectoria
Francisco Serrano (Guareña, 1982) es autor de las novelas 'Perros del desierto', 'Hajira' y 'En la costa desaparecida' y ha participado en el volumen colectivo de relatos 'Prosa inmortal', forma parte de la asociación cultural HUL (Hostia un libro) y codirige el podcast 'Rancho Drácula' sobre cultura popular.
El argumento
La novela, que se publicará el 8 de octubre, explica como Valeria Letelier conoce a un mercenario experto en armas y documentos falsos, cuando ella se aloja en un piso franco en Londres y está siendo instruida por el líder intelectual de la célula terrorista a la que pertenecen.
Valeria y el líder de la célula se instalarán en una casa de campo en Francia para completar su preparación para su primer golpe, pero la llegada del mercenario suscitará en ella dudas sobre su verdadera liberación.
Serrano ha asegurado que quería mostrar las "contradicciones inherentes" en el seno de una célula terrorista, un espacio en el que vio un terreno fértil para ello, y cómo se percibe la violencia en ella.
Ha explicado que, pese a ser una protagonista hija de exiliados españoles, se ha inspirado libremente para la célula en grupos de aquellos años como la Baader-Meinhof o Carlos el Chacal porque quería que fuera "más internacionalista que centrada en un país concreto".
El presidente del jurado, Antonio Orejudo, ha asegurado que la novela ganadora revela a un narrador de "prodigiosa inventiva", y ha subrayado que para hablar de la vida y la realidad hace falta mucha imaginación. Ha calificado a Serrano como "gran constructor de personajes".
Blasco ha destacado la escritura de la novela, Oproae ha subrayado el dominio eficaz del lenguaje, y Cosculluela ha enfatizado como retrata las contradicciones de la protagonista "cuando está cegada por el carisma de un líder".
El editor de Tusquets, Juan Cerezo, ha subrayado la apuesta del premio por "ir descubriendo nuevos valores", y ha calificado 'El corazón revolucionario del mundo' como un libro muy original.
