Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 18 de septiembre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 10 de septiembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

La lonja de Extremadura (19 de septiembre de 2025)

La lonja de Extremadura (19 de septiembre de 2025)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
  2. Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas
  3. Del plante total a la búsqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes
  4. La Junta recurre el auto que deniega la medida cautelar para obligar a las empresas a hacer las 200 rutas escolares
  5. Múltiples protestas en Extremadura en el tercer día de curso sin transporte escolar para 5.000 alumnos
  6. Luz verde al cheque de 200 euros mensuales para las guarderías privadas en Extremadura
  7. La fiebre del Nilo se cobra la primera víctima mortal en Extremadura
  8. Las familias extremeñas inician las primeras protestas ante la semana más tensa del retorno escolar

Cáparra, Montemolín o Fuente de Cantos: Extremadura permitirá visitar por primera vez las restauraciones arqueológicas en curso

Cáparra, Montemolín o Fuente de Cantos: Extremadura permitirá visitar por primera vez las restauraciones arqueológicas en curso

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 18 de septiembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 18 de septiembre de 2025

Extremadura rompe la tendencia de 2024 y vuelve a reducir los nacimientos un 2,4% hasta agosto

Extremadura rompe la tendencia de 2024 y vuelve a reducir los nacimientos un 2,4% hasta agosto

La Junta y la Fundación la Caixa renuevan su acuerdo: 6,5 millones para acción social en Extremadura

La Junta y la Fundación la Caixa renuevan su acuerdo: 6,5 millones para acción social en Extremadura

El PP defiende el acuerdo del transporte escolar: "Guardiola se ha dejado la piel día tras día"

El PP defiende el acuerdo del transporte escolar: "Guardiola se ha dejado la piel día tras día"

La Universidad de Extremadura aborda las enfermedades de transmisión sexual: "Aumentan a un nivel alarmante en los últimos tres años"

La Universidad de Extremadura aborda las enfermedades de transmisión sexual: "Aumentan a un nivel alarmante en los últimos tres años"

Siemens aboga por aplazar el cierre de las nucleares: Almaraz es la primera en el calendario

Siemens aboga por aplazar el cierre de las nucleares: Almaraz es la primera en el calendario

Vox critica la gestión "caótica y autoritaria" de la crisis del transporte escolar en Extremadura

Vox critica la gestión "caótica y autoritaria" de la crisis del transporte escolar en Extremadura
Tracking Pixel Contents