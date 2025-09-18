Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Extremadura

Navalmoral y Mérida superan los 40 grados y se convierten en las dos localidades más calurosas de España este jueves

Para este viernes las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas en descenso

Celia Gálvez Núñez

Cáceres

Continúa el calor en Extremadura pese a que el verano tiene los días contados. Este jueves, 18 de septiembre, se han superado los 40 grados en Navalmoral (40,5ºC) y Mérida (40,2ºC), que según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 20.30 horas de hoy han sido las dos localidades más calurosas de España. En ese mismo ranking también se encuentra Plasencia, la quinta, donde se han alcanzado los 39,6 grados.

Datos de la Aemet.

Datos de la Aemet. / Aemet

Previsión del viernes, 19 de septiembre

Para este viernes se prevé cielo poco nuboso con nubes altas, y con intervalos de nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte, alguno puede ser fuerte, según la Aemet. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas en descenso. Viento del sur o suroeste o variable, flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas ocasionales fuertes o muy fuertes.

