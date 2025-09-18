Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Talayuela se convierte en el destino pionero de almacenamiento energético
La compañía noruega pondrá en marcha un innovador método de almacenamiento energético de la región y uno de los primeros de España
Temperatura y aves migratorias: claves del aumento del virus del Nilo en Extremadura, según los expertos
Con dos fallecidos en la región, también los primeros a nivel nacional, los especialistas insisten en la prevención y lanzan recomendaciones
Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: "Hemos realizado un ataque directo"
Seis dotaciones del Sepei de Cáceres se desplegaron para controlar las llamas, que se originaron en un doble techo
La defensa del exjefe de la Policía Local de Cáceres solicita que el juicio sea en la Audiencia Provincial
El procedimiento sigue sin fecha. Cacho está acusado de un delito de revelación de secretos por el caso de la filtración de un examen de oposición en 2022
El Ayuntamiento de Cáceres tras la brutal reyerta en Aldea Moret: "Ya se presta vigilancia especial"
El Cuerpo Nacional de Policía indica que se mantendrá un «servicio normal»
