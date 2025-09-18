Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La compañía noruega pondrá en marcha un innovador método de almacenamiento energético de la región y uno de los primeros de España

Con dos fallecidos en la región, también los primeros a nivel nacional, los especialistas insisten en la prevención y lanzan recomendaciones

Seis dotaciones del Sepei de Cáceres se desplegaron para controlar las llamas, que se originaron en un doble techo

El procedimiento sigue sin fecha. Cacho está acusado de un delito de revelación de secretos por el caso de la filtración de un examen de oposición en 2022

El Cuerpo Nacional de Policía indica que se mantendrá un «servicio normal»