Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Roberto Baños, alcalde de Talayuela, y Érica Morales, responsable de Sostenibilidad de Statkraft España.

Roberto Baños, alcalde de Talayuela, y Érica Morales, responsable de Sostenibilidad de Statkraft España. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Talayuela se convierte en el destino pionero de almacenamiento energético

La compañía noruega pondrá en marcha un innovador método de almacenamiento energético de la región y uno de los primeros de España

Temperatura y aves migratorias: claves del aumento del virus del Nilo en Extremadura, según los expertos

Con dos fallecidos en la región, también los primeros a nivel nacional, los especialistas insisten en la prevención y lanzan recomendaciones

Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: "Hemos realizado un ataque directo"

Seis dotaciones del Sepei de Cáceres se desplegaron para controlar las llamas, que se originaron en un doble techo

La defensa del exjefe de la Policía Local de Cáceres solicita que el juicio sea en la Audiencia Provincial

El procedimiento sigue sin fecha. Cacho está acusado de un delito de revelación de secretos por el caso de la filtración de un examen de oposición en 2022

El Ayuntamiento de Cáceres tras la brutal reyerta en Aldea Moret: "Ya se presta vigilancia especial"

El Cuerpo Nacional de Policía indica que se mantendrá un «servicio normal»

