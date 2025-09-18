Demora
El tren Madrid-Badajoz se retrasa por una incidencia técnica
Tenía prevista su llegada a las 13.26 horas
Mérida
El Alvia que ha partido esta mañana a las 8.30 horas desde Madrid Chamartín en dirección a Badajoz circula con demora debido a una incidencia técnica.
Este Alvia, uno de los tres que circulan a diario entre la estación de la capital y la comunidad autónoma, ha sufrido un problema a la altura de Torrijos.
Este periódico se ha puesto en contacto con Renfe pero aún no se ha determinado la causa de la avería. El tren tenía prevista su llegada a las 13.26 horas.
