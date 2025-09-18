Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Demora

El tren Madrid-Badajoz se retrasa por una incidencia técnica

Tenía prevista su llegada a las 13.26 horas

Un tren Alvia en la estación de Mérida.

Un tren Alvia en la estación de Mérida. / EL PERIÓDICO

Carolina León Carvajal

Mérida

El Alvia que ha partido esta mañana a las 8.30 horas desde Madrid Chamartín en dirección a Badajoz circula con demora debido a una incidencia técnica.

Este Alvia, uno de los tres que circulan a diario entre la estación de la capital y la comunidad autónoma, ha sufrido un problema a la altura de Torrijos.

Este periódico se ha puesto en contacto con Renfe pero aún no se ha determinado la causa de la avería. El tren tenía prevista su llegada a las 13.26 horas.

TEMAS

