3.000 euros por hectárea
Agricultores critican las ayudas de la Junta por los incendios: "Dos millones para compensar pérdidas por valor de 45"
UPA-UCE lamenta que Extremadura se ponga "a la cola" de España en las cuantías y que no se hayan tenido en cuenta las necesidades reales de cada sector
La organización agraria UPA-UCE ha asegurado este viernes que las ayudas habilitadas por la Junta de Extremadura para compensar las pérdidas que los agricultores y ganaderos han sufrido a causa de los 17 grandes incendios de este verano "no resolverán el problema". Los dos millones de euros aprobados por el Ejecutivo autonómico dejan a los agricultores extremeños "a la cola del país", según el secretario general de UPA, Ignacio Huertas.
En rueda de prensa, ha criticado que no se haya contado con las organizaciones agrarias para diseñar estas ayudas y ha cuestionado que estas solo contemplen 21 términos municipales de los incendios de Jarilla y Caminomorisco cuando la propia Junta solicitó al Gobierno central la declaración de otras áreas de Extremadura como zona catastrófica.
Más de 45 millones en pérdidas
Así, Huertas pide a la Junta que esté a la altura "ante una situación muy grave, excepcional, que ha afectado a muchas explotaciones". "La Administración no puede pretender que con apenas dos millones se resuelvan unas pérdidas de más de 45", afirma.
Según Huertas, en el caso de los cerezos hay productores "que lo han perdido todo". Y no se trata solo de perder la plantación, sino el coste de replantar los árboles y mantenerse los seis primeros años sin producción. En el castaño, con una pérdida de 20.000 euros por hectárea, una ayuda de 3.000 "no va a resolver la situación".
Pienso y forraje
Respecto al sector ganadero, ha remarcado que las ayudas "son inexistentes" puesto que no se contempla ningún tipo de ayuda real para mantener y alimentar a los animales cuando los ganaderos han perdido sus pastos durante 6 o 7 meses.
"Lo que no puede ser es que estos incendios que se han generado por el abandono de muchas zonas de la actividad agraria, tengan como consecuencia generar todavía más abandonos en esas zonas", ha denunciado Huertas.
