Copreca exhibe músculo cooperativo

En el Año Internacional de las Cooperativas, Corderos Precoces Cacereños (Copreca) celebra medio siglo de exitosa andadura por todo lo alto, con un encuentro que ha alternado las ponencias de alto nivel con la fiesta. “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, es el lema que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elegido para la efeméride. Copreca ha demostrado hoy que, tras cincuenta años, sus más de 300 socios son un referente de la economía social no solo en España, sino también en los mercados internacionales.

Pedro Morgado, presidente de Copreca, recibe unpremio especial de manos de María Felix Tena Aragón, presidenta del TSJex. / Juan José Ventura

La cooperativa de primer grado ha festejado por todo lo alto este aniversario con una jornada en el cortijo La Torrecilla de Trujillo, con la asistencia de más de 400 invitados del mundo empresarial y ganadero extremeño. Aquella idea que nació al abrigo de una mesa camilla es en la actualidad un ejemplo a seguir. Así lo ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán durante su intervención. “Copreca es un ejemplo de éxito. Tuvieron muy claro de que juntos iban a ser más fuertes. Con esta cooperativa he tenido relación profesional en estos cincuenta años, en los que han sabido tomar decisiones valientes en épocas difíciles. Es una cooperativa sólida y esencial en la economía de nuestra región”.

Eugenia Benaín, directora general de Copreca, durante su intervención. / Juan José Ventura

"Los tenemos en el corazón"

Pedro Morgado, presidente de Copreca, tuvo en la primera parte de su intervención un recuerdo muy especial para todos los que han formado parte de la cooperativa y ya no estaban entre nosotros. “Los tenemos en el corazón”, dijo al borde de las lágrimas.

“Nadie nos dijo lo difícil que iba a ser, pero estamos. Nuestra vocación de servicio es seguir ayudando al socio a comercializar su producto a los mejores precios que podamos a través de EA Group y Bovies, de las que participamos activamente en su creación”, explicó.

Mercedes Morán, Inés Rubio, Blanca Martín, Pedro Morgado y Begoña García Bernal. / Juan José Ventura

Sorpresa para el presidente

Ha sido una jornada para la emoción, en la que no han faltado las sorpresas. Y el primero en ser sorprendido fue Pedro Morgado, que recibió un galardón que no esperada por su entrega incondicional a Copreca. “¡Qué bien lo estás haciendo Pedro!”, le dijo la directora general Eugenia Benaín, que recordó todos los obstáculos a los que se enfrentó: “Has puesto nuestros terneros en Marruecos y estamos viviendo un año de beneficios para la cooperativa, los más altos de su historia. Tu trabajo lo haces con humildad e intentando retornar al socio lo que es del socio”. La gestión de Morgado se ha caracterizado por el compromiso con la igualdad, siendo la primera cooperativa en Extremadura en tener un comité de igualdad y un consejo recto paritario. El personal de Copreca tuvo también unas palabras muy elogiosas para el actual presidente y destacó “lo fácil que es trabajar con él y sus buenas palabras que siempre nos dispensas”.

Begoña García Bernal se dirige a los asistentes. / Juan José Ventura

Defensa del modelo cooperativo

En la jornada intervino Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación. “No os habéis desviado de este camino. Habéis evolucionado al ritmo de la sociedad y del mercado”, dijo. Añadió que las socias de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura sumaron más de 1.388 millones de euros el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 12% con respecto al año anterior. Añadió el importante papel del cooperativismo en la puesta en marcha de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Protegidas.

Este logro demuestra la "buena sintonía" entre ambos sectores y el "gran trabajo" que realizan los ganaderos, quienes producen "alimentos de una calidad excepcional", según ha destacado.

Por otro lado, la secretaria de Estado ha remarcado la necesidad de "invertir y apostar por la sanidad animal", ya que ésta es la "única" manera de "cuidar y proteger" la cabaña ganadera, apunta en nota de prensa el Ministerio de Agricultura.

En cuanto a la preocupación por la lengua azul afirmó que “hay que vacunar y hacerlo lo antes posible en ovino y vacuno para facilitar el movimiento de los animales". Alertó de las consecuencias del cambio climático y cómo ha fomentado incendios devastadores. “Los olivares son excelentes cortafuegos y la ganadería extensiva contribuye también a la prevención de incendios”. Por último, concluyó que en estos tiempos difíciles “el mundo ganadero no va a ser una moneda de cambio”.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, entrega uno de los galardones. / Juan José Ventura

Unión frente a la complejidad actual

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, apeló a la unión para hacer frente la "complejidad" del actual panorama internacional y a los "desafíos compartidos". Asimismo, defendió el cooperativismo como herramienta "clave" para hacer frente a retos que no se pueden confrontar de manera "aislada". En la misma línea, la presidenta del Legislativo autonómico apuntó que medio siglo de vida es resultado del trabajo de "mucha gente", una efeméride de la que ha considerado que es preciso sentir "orgullo", señala en nota de prensa la Asamblea de Extremadura.

"Si en Estados Unidos sacan pecho de empresas que nacieron en garajes, nosotros debemos de hacer lo mismo cuando desde un piso de Cáceres se alumbra una empresa como ésta que se ha convertido en referente, no solo aquí en Extremadura, sino también en España y del mundo", ha expresado Martín, quien ha recordado que cuando Copreca nació estaba "todo por hacer", incluso la Autonomía regional.

Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano. / Juan José Ventura

Lección magistral

Por su parte, Miguel Otero Iglesias, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la IE School of Politics, pronunció su conferencia titulada “Europa en el nuevo desorden mundial”. Aseguró que estamos en una época de fragmentación y neomercantilismo en la que el presidente de los EEUU practica el nacionalismo económico y políticas aislacionistas en medio de graves problemas internos. “Trump no es un accidente sino un síntoma en un mundo en el que su gran amenaza geoestratégica es China, que no es un país democrático y sigue desarrollándose”, señaló.

Para encarar la situación actual propuso determinar cuáles son las vulnerabilidades de cada pais de la UE, promover una política industrial europea, invertir en investigación y desarrollo, protegerse de las amenazas con capacidad de represalia, y tener aliados y socios nuevos.

Manuel Naharro Gata, vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura entrega a Ignacio Blanco el galardón al fundador Santiago Blanco González. / Juan José Ventura

Homenaje a los fundadores

La jornada, en la que el calor fue protagonista, sirvió para rendir homenaje a los socios fundadores de Copreca, cuya visión, esfuerzo y compromiso fueron fundamentales para dar vida a la cooperativa. También transmitieron valores que siguen guiando a la cooperativa en la actualidad: la unidad, la confianza mutua y la apuesta por el futuro del campo y de quienes lo trabajan. En especial citaron a: José Anega Boyero, Fernando Becerro de Bengoa, José Luis Durán, José Fernández Mogollón, Joaquín Garrido, Joaquín Silos, Santiago Blanco y Gonzalo Márquez de la Plata. En la placa que recibieron sus familiares queda reflejado el siguiente lema: “Fundador y ejemplo de unidad. Su legado vive en Copreca”.

Reconocimiento al presidente de Copreca Miguel Ángel Morgado. / Juan José Ventura

Homenaje a los presidentes

De la misma manera reconocieron a los presidentes de la cooperativa a lo largo de estos cincuenta años. “Su labor no se limitó a la gestión; fue, sobre todo, un ejercicio de ejemplo, de inspiración y de confianza en el que el trabajo conjunto era la clave para avanzar. Hoy celebramos no sólo los 50 años de historia, sino también el legado de quienes han llevado con orgullo la responsabilidad de la presidencia, dejando huella en nuestro presente y abriendo caminos hacia el futuro”, reseñó la presentadora, la periodista Lola Trigoso.

Con emoción y gratitud reconocieron a: José Luis Durán y Joaquín Silos (1975-1981), José Anega (1981-1993), Miguel Ángel Morgado (1993-1995), Francisco Penis (1995-2000), Antonio Oriol (2000-2007), Aurelio Gutiérrez (2007-2008) y Álvaro Simón (2008-2018).

La jornada continúo con un concierto del grupo Raya Real, que amenizó el aperitivo, un almuerzo en las instalaciones del cortijo La Torrecilla y una verbena con la orquesta Nueva Onda.