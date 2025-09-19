Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios forestales

Estabilizado el incendio forestal declarado en Magacela

El Plan Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad

Imagen de archivo de un incendio en Garrovillas.

Imagen de archivo de un incendio en Garrovillas. / CARLOS GIL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Plan Infoex declaraba este viernes el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en el término municipal de Magacela, en la provincia de Badajoz. Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en las tareas de extinción intervienen dos unidades de bomberos forestales terretres, una aérea, un helicóptero y un agente del Medio Natural.

El fuego se ha dado por estabilizado minutos después y ha quedado desactivado el nivel 1, que se activa puede afectar a personas o bienes no forestales.

TEMAS

  1. El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
  2. Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
  3. Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas
  4. La Junta recurre el auto que deniega la medida cautelar para obligar a las empresas a hacer las 200 rutas escolares
  5. CSIF Extremadura saldrá a la calle si el sueldo de los funcionarios de la Junta no se igualan a otras comunidades: 300 euros de diferencia
  6. Segundo muerto en dos días por el virus del Nilo en Extremadura, y dos nuevos infectados
  7. Cómo vivir con 850 euros al mes: el calvario de muchos pensionistas en Extremadura
  8. Cáparra, Montemolín o Fuente de Cantos: Extremadura permitirá visitar por primera vez las restauraciones arqueológicas en curso

Extremadura lanza un programa para financiar pequeñas empresas y autónomos a través de 'crowfunding'

Extremadura lanza un programa para financiar pequeñas empresas y autónomos a través de 'crowfunding'

Copreca exhibe músculo cooperativo

Copreca exhibe músculo cooperativo

Estabilizado el incendio forestal declarado en Magacela

Estabilizado el incendio forestal declarado en Magacela

Agricultores critican las ayudas de la Junta por los incendios: "Dos millones para compensar pérdidas por valor de 45"

Agricultores critican las ayudas de la Junta por los incendios: "Dos millones para compensar pérdidas por valor de 45"

UPA-UCE insta a buscar alianzas para frenar el "hachazo" del 22% en la nueva PAC

UPA-UCE insta a buscar alianzas para frenar el "hachazo" del 22% en la nueva PAC

Los usuarios del autobús en Extremadura suben un 20% en lo que va de año

Los usuarios del autobús en Extremadura suben un 20% en lo que va de año

El PP lamenta que el "cerrojazo" de Almaraz empieza a notarse con 200 contratos menos

El PP lamenta que el "cerrojazo" de Almaraz empieza a notarse con 200 contratos menos

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura
Tracking Pixel Contents