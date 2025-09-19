Incendios forestales
Estabilizado el incendio forestal declarado en Magacela
El Plan Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad
El Plan Infoex declaraba este viernes el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en el término municipal de Magacela, en la provincia de Badajoz. Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en las tareas de extinción intervienen dos unidades de bomberos forestales terretres, una aérea, un helicóptero y un agente del Medio Natural.
El fuego se ha dado por estabilizado minutos después y ha quedado desactivado el nivel 1, que se activa puede afectar a personas o bienes no forestales.
