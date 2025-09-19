Extremadura destaca sus medios contra la violencia de género

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Beatriz Arjona, dio a conocer este viernes, en el marco del curso '20 Aniversario de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género', la amplia red de recursos que tiene la región y ha puesto en valor el avance en las medidas de protección y asistencia de las víctimas.

Según informó la agencia Europa Press, en el curso, celebrado en Cáceres y organizado por la Junta de Extremadura y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Arjona detalló, ante medio centenar de jueces de distintos puntos de España y de personal técnico de la administración autonómica, los dispositivos, prestaciones, servicios, convenios y programas existentes, que permiten dar una atención a las víctimas para su recuperación integral.

Puntos de atención

En este sentido, resaltó el papel de las 36 Oficinas de Igualdad y Contra la Violencia de Género presentes en todas las mancomunidades y en las principales ciudades de la región, con un total de 75 técnicas y técnicos de igualdad; los 22 Puntos de Atención Psicológica, repartidos también por los distintos municipios de la región, y las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, donde se da acogida a las mujeres víctimas de violencia que, con sus hijas e hijos, necesitan un lugar donde vivir temporalmente.

En las Casas de la Mujer, donde también se presta asistencia ambulatoria con asesoramiento jurídico y atención psicológica, se da acogida a víctimas de cualquiera de las violencias recogidas en el Convenio de Estambul, ya sean las ejercidas por sus parejas o exparejas, de manera física, psicológica, sexual o económica, así como a víctimas de trata, mutilación genital y matrimonios forzosos, entre otras.