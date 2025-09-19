Las Fiestas de San Miguel de Navalmoral de la Mata ofrecen más de treinta actividades para todos los públicos

Las Fiestas de San Miguel 2025, que se celebrarán del 25 al 28 de septiembre en Navalmoral de la Mata son el verdadero cierre del verano, al tiempo que se convierten en un referente para todo el Campo Arañuelo. El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso Retamosa, asegura que “durante San Miguel, las calles se llenan no solo de vecinos de Navalmoral, sino también de visitantes, y eso es algo de lo que los moralos nos sentimos muy orgullosos”.

Consulta y descarga el programa de la Feria de San Miguel

Con un presupuesto de 126.573,80 euros, el alcalde explica que el objetivo ha sido diseñar una programación “cuidada, con actividades de calidad y pensadas para todas las edades, porque es fundamental que todos puedan disfrutar y sentirse parte de nuestras fiestas”.

Una de las principales novedades de este año será el traslado del recinto ferial de atracciones al parking provisional de San Isidro. Hueso destacó que se trata de “un espacio céntrico y accesible que ha contado con el respaldo de los propios feriantes, quienes han valorado muy positivamente este cambio”.

Asimismo, se mantiene la franja horaria sin música de 17.00 a 18.00 horas, medida pensada para personas con sensibilidad sonora. “Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de las atracciones, sin excepciones”, ha subrayado el regidor.

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, visita los expositores de la Feria Agroalimentaria. / EL PERIÓDICO

Una programación para todos los públicos

El jueves 25 de septiembre arranca la programación con la apertura del ferial de atracciones y con la actuación en la Plaza del Jardincillo del artista local Palo Palito, que pondrá el primer toque musical a las fiestas. A continuación, el público podrá disfrutar de la exhibición de las academias de baile Adela Gil y Sala 99, mientras que la jornada se completará con la presentación de las plantillas deportivas de los principales clubes de la localidad, en la que se darán a conocer los equipos que competirán en la nueva temporada.

El alcalde con la Reina Infantil de las Fiestas de San Miguel de 2024 en el Gran Prix. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Feria Agroalimentaria

El viernes 26 se inaugurará en la Plaza del Jardincillo la XIII Feria Agroalimentaria, una cita que cada año gana más fuerza en las Fiestas de San Miguel y que cuenta en esta edición con veinte stands donde descubrir y degustar los todos los productos. Además de este espacio expositivo, la feria incluye un completo programa de demostraciones de cocina en vivo y catas que se prolongará durante el fin de semana. El sábado se celebra una degustación de carne Wagyu con estilo asiático, a cargo del chef Michel López; una interesante cata de café dirigida por el sumiller Carlos J. Vivas, que permitirá diferenciar aromas y sabores de cafés de Extremadura y Portugal; y una singular cata de cava, en la que el mismo experto mostrará el arte del sabrage junto a la degustación de tres variedades de espumosos.

Visita de las autoridades en la anterior Feria Agroalimentaria. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Ya el domingo será el turno de la chef Rosa Olgado, que presentará unas creativas migas extremeñas reinventadas, y del chef Javier Rubio de la Osa, encargado de guiar una nueva edición del cata infantil, actividad que debutó en 2024 y que este año regresa tras su gran acogida, acercando la gastronomía a los más pequeños de una forma divertida y participativa. La música será protagonista al caer la noche con el concierto de la Solera Band, que repasará grandes éxitos del pop-rock nacional. Además, el Moralia Festival reunirá a DJ’s locales en el Multiusos, y la Orquesta Vulkano pondrá ritmo a la verbena popular en la Plaza de España.

Cartel del XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería. / EL PERIÓDICO

Concurso de Albañilería

La jornada del sábado 27 comienza con el XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería, que convertirá el Parque Municipal en punto de encuentro de cuadrillas de todo el país. Durante la mañana se celebra también un taller infantil de manualidades en el Jardincillo, así como el espectáculo teatralizado ‘QuimiRock', que mezcla música, ciencia y diversión para los más pequeños. La charanga Los Renacidos animará las calles a mediodía, mientras que por la tarde los mayores disfrutarán de la música de Raúl Gómez ‘Gorrilla Sound’ en la residencia María Ángeles Bujanda. La jornada culminará con la gran verbena de la Orquesta Benidorm Show, que ofrecerá un espectáculo de más de cuatro horas en la Plaza de España.

Migas extremeñas en el multiusos

El domingo 28, último día de las fiestas, se abre con talleres de tradiciones y labores artesanales organizados por la asociación Coros y Danzas El Encinar, que este año celebra su 40 aniversario, a los que se sumará la animación de la charanga Los Trotamúsicos. La cita gastronómica llegará a las 14.00 horas con la tradicional comida popular de migas extremeñas, que repartirá 1.500 raciones en el Multiusos, antes de dar paso al esperado Gran Prix con vaquilla, que contará con equipos de jóvenes compitiendo en pruebas de habilidad y diversión. La música volverá por la tarde al Centro de Mayores con Raúl Gómez ‘Gorrilla Sound’, y el broche final de las fiestas lo pondrá un espectacular castillo de fuegos artificiales con espectáculo musical, desde el Camino del Goche.

“Queremos invitar a todo el mundo a venir, a disfrutar de nuestra fiesta, pero siempre con civismo. Es fundamental que celebremos y que lo hagamos con respeto, de manera que todos podamos vivir unas fiestas seguras, agradables y sin incidentes”, insiste el alcalde.

Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA