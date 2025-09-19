Las Fiestas de San Miguel de Navalmoral de la Mata ofrecen más de treinta actividades para todos los públicos
El recinto ferial de atracciones se traslada al parking provisional de San Isidro y habrá una feria agroalimentaria, concurso de albañilería y migas extremeñas
Las Fiestas de San Miguel 2025, que se celebrarán del 25 al 28 de septiembre en Navalmoral de la Mata son el verdadero cierre del verano, al tiempo que se convierten en un referente para todo el Campo Arañuelo. El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso Retamosa, asegura que “durante San Miguel, las calles se llenan no solo de vecinos de Navalmoral, sino también de visitantes, y eso es algo de lo que los moralos nos sentimos muy orgullosos”.
Consulta y descarga el programa de la Feria de San Miguel
Con un presupuesto de 126.573,80 euros, el alcalde explica que el objetivo ha sido diseñar una programación “cuidada, con actividades de calidad y pensadas para todas las edades, porque es fundamental que todos puedan disfrutar y sentirse parte de nuestras fiestas”.
Una de las principales novedades de este año será el traslado del recinto ferial de atracciones al parking provisional de San Isidro. Hueso destacó que se trata de “un espacio céntrico y accesible que ha contado con el respaldo de los propios feriantes, quienes han valorado muy positivamente este cambio”.
Asimismo, se mantiene la franja horaria sin música de 17.00 a 18.00 horas, medida pensada para personas con sensibilidad sonora. “Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de las atracciones, sin excepciones”, ha subrayado el regidor.
Una programación para todos los públicos
El jueves 25 de septiembre arranca la programación con la apertura del ferial de atracciones y con la actuación en la Plaza del Jardincillo del artista local Palo Palito, que pondrá el primer toque musical a las fiestas. A continuación, el público podrá disfrutar de la exhibición de las academias de baile Adela Gil y Sala 99, mientras que la jornada se completará con la presentación de las plantillas deportivas de los principales clubes de la localidad, en la que se darán a conocer los equipos que competirán en la nueva temporada.
Feria Agroalimentaria
El viernes 26 se inaugurará en la Plaza del Jardincillo la XIII Feria Agroalimentaria, una cita que cada año gana más fuerza en las Fiestas de San Miguel y que cuenta en esta edición con veinte stands donde descubrir y degustar los todos los productos. Además de este espacio expositivo, la feria incluye un completo programa de demostraciones de cocina en vivo y catas que se prolongará durante el fin de semana. El sábado se celebra una degustación de carne Wagyu con estilo asiático, a cargo del chef Michel López; una interesante cata de café dirigida por el sumiller Carlos J. Vivas, que permitirá diferenciar aromas y sabores de cafés de Extremadura y Portugal; y una singular cata de cava, en la que el mismo experto mostrará el arte del sabrage junto a la degustación de tres variedades de espumosos.
Ya el domingo será el turno de la chef Rosa Olgado, que presentará unas creativas migas extremeñas reinventadas, y del chef Javier Rubio de la Osa, encargado de guiar una nueva edición del cata infantil, actividad que debutó en 2024 y que este año regresa tras su gran acogida, acercando la gastronomía a los más pequeños de una forma divertida y participativa. La música será protagonista al caer la noche con el concierto de la Solera Band, que repasará grandes éxitos del pop-rock nacional. Además, el Moralia Festival reunirá a DJ’s locales en el Multiusos, y la Orquesta Vulkano pondrá ritmo a la verbena popular en la Plaza de España.
Concurso de Albañilería
La jornada del sábado 27 comienza con el XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería, que convertirá el Parque Municipal en punto de encuentro de cuadrillas de todo el país. Durante la mañana se celebra también un taller infantil de manualidades en el Jardincillo, así como el espectáculo teatralizado ‘QuimiRock', que mezcla música, ciencia y diversión para los más pequeños. La charanga Los Renacidos animará las calles a mediodía, mientras que por la tarde los mayores disfrutarán de la música de Raúl Gómez ‘Gorrilla Sound’ en la residencia María Ángeles Bujanda. La jornada culminará con la gran verbena de la Orquesta Benidorm Show, que ofrecerá un espectáculo de más de cuatro horas en la Plaza de España.
Migas extremeñas en el multiusos
El domingo 28, último día de las fiestas, se abre con talleres de tradiciones y labores artesanales organizados por la asociación Coros y Danzas El Encinar, que este año celebra su 40 aniversario, a los que se sumará la animación de la charanga Los Trotamúsicos. La cita gastronómica llegará a las 14.00 horas con la tradicional comida popular de migas extremeñas, que repartirá 1.500 raciones en el Multiusos, antes de dar paso al esperado Gran Prix con vaquilla, que contará con equipos de jóvenes compitiendo en pruebas de habilidad y diversión. La música volverá por la tarde al Centro de Mayores con Raúl Gómez ‘Gorrilla Sound’, y el broche final de las fiestas lo pondrá un espectacular castillo de fuegos artificiales con espectáculo musical, desde el Camino del Goche.
“Queremos invitar a todo el mundo a venir, a disfrutar de nuestra fiesta, pero siempre con civismo. Es fundamental que celebremos y que lo hagamos con respeto, de manera que todos podamos vivir unas fiestas seguras, agradables y sin incidentes”, insiste el alcalde.
Saluda del Alcalde
San Miguel vuelve a llamar a nuestra puerta y con él, la oportunidad de reencontrarnos, de compartir y de sentir la alegría que caracteriza a Navalmoral. Durante estas fechas, nuestras calles se llenarán de celebración con una programación variada a través de actividades muy diversas que nos permitirán participar y vivir las ﬁestas. Espectáculos y talleres forman parte de una oferta pensada especialmente para que todos estemos representados en esta programación.
Este año contamos con la novedad del cambio de ubicación del recinto ferial de atracciones. La feria, como ya viene siendo habitual, tendrá un horario de baja intensidad sonora, con el ﬁn de que sea un espacio inclusivo y accesible.
La programación incluye nuestro ya consolidado XXXVIII Concurso Nacional de Albañilería, una cita importante que atrae a profesionales de distintos puntos del mapa mostrando el buen hacer de este oﬁcio, y la XIII Feria Agroalimentaria, que se mantiene en el Jardincillo tras la buena acogida del pasado año, para poner en valor la calidad de nuestros productos de proximidad.
El Gran Prix, una de las actividades que más expectación y participación ha generado en los últimos años, también estará presente este San Miguel. La cita pasa a celebrarse el domingo por la tarde, tras la comida popular en el recinto multiusos.
Estas ﬁestas de San Miguel nos ofrecen, como siempre, la ocasión perfecta para reencontrarnos con amigos, familiares y vecinos, a la vez que somos anﬁtriones de todos aquellos que nos visitan en una de las fechas más esperadas en el Campo Arañuelo. Son días para compartir, para disfrutar con respeto y civismo.
Quiero agradecer a todas las personas que lo hacen posible: a quienes trabajan con entrega para que todo salga bien y a quienes, con su participación, dan vida a cada acto. Entre todos construimos unas ﬁestas que son motivo de orgullo para Navalmoral. Entre todos damos vida a la festividad de San Miguel.
¡Viva San Miguel! ¡Felices Fiestas!
Enrique Hueso
Alcalde de Navalmoral de la Mata
