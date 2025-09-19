La Junta actualiza los costes de producción de arroz y aceituna

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha actualizado en la web del Observatorio de Precios y la Cadena de Valor los estudios de costes de producción de arroz y de aceitunas que han sido elaborados por la Universidad de Extremadura (UEx), informó este viernes la Junta en un comunicado.

En concreto, se ha publicado el estudio coste de producción de arroz en la región y su viabilidad e incidencia económica en las zonas rurales. En el mismo se hace un análisis de la situación de este cultivo y, entre otros aspectos, se identifica una estructura de costes. Con respecto a la aceituna, también se ha publicado el estudio de coste de producción, su viabilidad e incidencia, donde se hace, igualmente, un análisis de la situación actual de este cultivo.

Se ha lanzado una nueva versión del portal que a partir de ahora estará disponible en la dirección: https://observatoriopreciosymercados.juntaex.es. La misma ofrece nuevas opciones de contenido en cuanto a estudios de costes y datos estadísticos actualizados y una mejora de la presentación visual y gráfica de los contenidos.