Debe convalidarse en la Asamblea
La modificación del planeamiento de 260 municipios de la región se desbloqueará
Aparece en el decreto ley de medidas para recuperar zonas afectadas por los incendios
El Periódico Extremadura
El decreto ley de medidas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta introduce una importante novedad para la planificación urbanística de unos 260 municipios que tienen bloqueada la modificación de sus planeamientos. Se trata de municipios que, según ha explicado el director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, Saturnino Corchero Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, tienen «bloqueado» su planeamiento con carácter general.
De este modo, no pueden hacer «modificaciones puntuales», ya que están afectadas por una limitación recogida en una disposición adicional de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS), relativa a las capacidades de modificar el planeamiento a los ayuntamientos que tienen planeamiento anterior a la Ley 15/2001 con ese régimen y a los proyectos de limitación de suelo urbano.
El director general ha desvelado esta cuestión que se contempla en el decreto aprobado por la Junta, que deberá ser convalidado por la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta en la comisión del ramo del parlamento regional del diputado socialista Antonio Garrote. En ella, preguntaba al Ejecutivo sobre cuál es la planificación que tiene prevista la Junta para que la totalidad de los municipios extremeños tengan actualizados los planeamientos urbanísticos como medida para afrontar «la situación actual que tenemos de acceso a la vivienda».
En su respuesta, el director general ha recordado que la Junta ya ha tratado de desbloquear esta situación para los municipios extremeños en dos ocasiones con sendos decretos que finalmente no fueron convalidados en la Asamblea de Extremadura por «tacticismo político» de los grupos de la oposición.
