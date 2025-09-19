Montijo abre la temporada del Teatro Nuevo Calderón... ¡con un concierto de piano anfibio en la piscina municipal!

La nueva temporada (2025-26) del Teatro Nuevo Calderón de Montijo no puede empezar con más fuerza y con un espectáculo sorprendente de piano sobre las aguas de la piscina municipal. Montijo apuesta por la música, el teatro, el circo y el flamenco en todas sus vertientes gracias a una programación cultural completa y a la altura de cualquier gran ciudad. Todos los meses del año están cubiertos con propuestas culturales para todos los públicos y bolsillos. Y los espectáculos de circo y payasos salen al encuentro del espectador en espacios al aire libre y de acceso gratuito.

Compra tus entradas en la web del Teatro Nuevo Calderón

¿Se imaginan a un pianista interpretando su repertorio sobre las aguas? Pues pueden verlo en Montijo. La cita inaugural con la nueva programación será el 26 de septiembre (19.00 horas) en la piscina municipal, con un espectáculo irrepetible: Le piano du Lac, un piano flotante sobre el agua que desplegará ritmos cubanos, jazz y boleros de la mano de Edgar Olivero y Mónica Cofiño.

Caribe Flotante con Edgar Olivero. / EL PERIÓDICO

Utilizarán sonidos percutivos de la propia caja del instrumento para hacer un viaje de ritmos fluidos y reconocidos vaivenes. Desde las Habaneras al tumbao, pasando por el chachachá… Clásicos que se convierten en populares y populares que se hacen clásicos, multiversos acuáticos que nos confunden entre las fantasías ensoñadoras de la música del piano y el universo del son cubano, todo ello sobre el agua, con mucho ritmo y flotando. Edgar estará acompañado de Mónica Cofiño, una bailarina singular que apuesta por innovar. Este piano anfibio es movido por esta bailarina que se entrega en un cóctel divertido que mezcla el son desenfrenado con la belleza del escenario acuático de cada lugar.

War baby de Yllana. / EL PERIÓDICO

Octubre a la luz de las velas

El mes de octubre brillará con el ciclo de música a la luz de las velas, en la Portada del Convento de Santa Clara, con la soprano Sara Garvín (3 de octubre), el cuarteto Anam Camerata (10 de octubre) y la zarzuela en la voz de Mar Morán (17 de octubre). Ese mismo mes, la risa también será protagonista: los Monticlown traerán su particular Olimpiada a la Plaza de España (4 de octubre), mientras que por la noche Yllana llegará al Calderón con War Baby (4 de octubre). Octubre se completa con joyas como El Amor Brujo, de Falla, con Esther Merino y Anam Camerata (11 de octubre), el drama Las hermanas de Manolete (18 de octubre), el clown de El Gran Dimitri (19 de octubre, Plaza de España), la pieza literaria Galdós Enamorado con Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes (25 de octubre), y el circo contemporáneo Quroq, de Kolektiv Lapso Cirk (26 de octubre).

Juan Echanove. / EL PERIÓDICO

Noviembre, nuevos lenguajes

En noviembre, la programación se abre a nuevos lenguajes: la parodia shakesperiana Welcome & Sorry (2 de noviembre, Plaza de España), la tradición extremeña con Jaranda (8 de noviembre), la mirada inclusiva de Xpectro (9 de noviembre), y dos propuestas por el Día Mundial del Flamenco: un encuentro con el percusionista Rubem Dantas (14 de noviembre) y el espectáculo Empaque (15 de noviembre). También habrá espacio para el talento femenino en el circo con Nüshu (16 de noviembre, Plaza de España), la fusión jazzística de Rodrigo Parejo Quartet (16 de noviembre), el esperado concierto de Albertinny, exguitarrista de Izal (22 de noviembre), y dos cierres de altura: el recital Mujeres y hombres del 27 con Juan Echanove (29 de noviembre) y el clown gestual de Embolic (30 de noviembre).

Aurora Samino. / EL PERIÓDICO

Año nuevo, propuestas intensas

El 2026 arranca con propuestas intensas: la narración mordaz de Ibiza 80 de Félix Albo (17 de enero), el humor musical de La Tabarra (23 de enero), el drama El perfume del tiempo (24 de enero), el jazz que no deben perderse del Aurora Samino Trío (30 de enero) y la estremecedora adaptación de Primo Levi Si esto es un hombre (31 de enero).

En febrero, el grupo L’Om Imprebís sacude la escena con Hoy no estrenamos (7 de febrero), mientras que marzo se tiñe de flamenco con 8 kilómetros en mula (27 de marzo, Atrio de la Iglesia) y Bodas de sangre (27 de marzo). Abril será un mes para los más pequeños, con espectáculos escolares como Quelonia y el mar (8 de abril), La selva (15 de abril), Yo Tarzán (22 de abril) y la danza inclusiva de Tú y yo (29 de abril).

Pedro Casablanc. / EL PERIÓDICO

Clásicos en Santa Clara

El broche final lo pondrán los Clásicos en Santa Clara, que este verano traerán tres noches inolvidables: Farra, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2 de julio), el recital poético-musical Bécquer y Quevedo: Amor y Muerte con Pedro Casablanc (3 de julio), la irreverente versión de Rei Lear (4 de julio) y la tragedia griega Tebanas (5 de julio).

Con propuestas que van de lo más popular a lo más vanguardista, del humor al drama, de lo local a lo internacional, el Teatro Nuevo Calderón invita a dejarse sorprender. Una temporada pensada para que el público ría, sueñe, cante, reflexione y, sobre todo, disfrute del arte en todas sus formas.

Pueden consultar la información actualizada en Facebook e Instagram: “Teatro Nuevo Calderón”.

También pueden estar informados a través de whatsapp solicitándolo en el teléfono 691 61 14 47. La venta de entradas se realiza a través de la web teatronuevocalderon.com o en la taquilla del teatro en horario de 9 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Para más información pueden llamar al 924 45 36 70