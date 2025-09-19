Salomé Pavón y 600 años de la llegada de los gitanos a la escena

Llegaron hace más de medio siglo a España y han conseguido, al mezclarse su hondura con el folclore andaluz y esas otras músicas asentadas en nuestra raíz, que el flamenco sea la marca más importante y reconocible de nuestro país. No hay flamenco sin gitanos ni payos, pero es cierto, que el quejío, el compás y sus “formas”, sobre todo en ciertos palos, marcan la pauta y la sutil diferencia entre un cante bien ejecutado, y el pellizco del cante. De todo esto va a hacernos partícipe Salomé Pavón (Madrid, 1965) el próximo día 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco, en el Gran Teatro de Cáceres a las 21.00 horas con el estreno del musical “Extremadura Gitana”.

Salomé es la hija del pianista y compositor Arturo Pavón y la tonadillera Luisa Ortega. Es, por tanto, sobrina nieta de Tomás Pavón y Pastora Pavón (‘La Niña de los Peines’) y descendiente a su vez de grandes como El Planeta, Curro Dulce, El Gordo Viejo y otros nombres legendarios del cante gitano. Además, para rematar este árbol de ‘locura’, Salomé también es nieta de Manolo Caracol (su madre Luisa es una de los cuatro hijos de Caracol).

Poder sobre el escenario

No se puede dudar de su poderío sobre un escenario en el que estará acompañada por artistas de la talla de Jerónimo Maya, Ostalinda Suárez, Pakito Suárez ‘El Aspirina’, Rosa Escobar, María Pavón, Tente Saavedra, Dani Castro o la propia Salomé, que como ya saben es un árbol genealógico de puro flamenco para este arte.

Una rama asentada en la región, enamorada de Extremadura y del cante gitano. «Este es un homenaje a los gitanos de Extremadura. Lo que busco es que la gente conozca lo que es un martinete, una cachaba…, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, ¡muy moderno!, y la gente se va a quedar asombrada porque, sin perder la gitanería, se consigue hacer todo ese recorrido», asegura.

El primer documento que fija la llegada de los gitanos a la Península data del 12 de enero de 1425, cuando el conde Don Juan de Egipto Menor fue recibido en Zaragoza por el Rey de la Corona de Aragón Alfonso V, quien le hizo entrega de un salvoconducto que les autorizaba a peregrinar a Santiago de Compostela. Entre los siglos XV y XVIII se produce una corriente de homogeneización cultural en la gran mayoría de los Estados del viejo continente lo que provocará la creación de leyes y medidas de persecución, marginación y expulsión de todos aquellos que no compartan o quieran adoptar la cultura de cada Estado, como fue el caso del pueblo gitano. Un sufrimiento que la pragmática de Carlos III consiguió mitigar.

«Esta obra es una experiencia en la que tanto los artistas como el público estarán en continua interacción. No es un espectáculo al uso donde se canta desde el escenario y el público aguarda desde las butacas», asegura Pavón.

Recorrido

Un recorrido «por su cultura y sus maneras» de esos 600 años de historia a través de palos como la siguiriya o los tangos sin olvidar los jaleos extremeños que se ‘vivirán’ de forma muy especial. «En este palo no estarán cuatro o cinco hombres sobre el escenario, así tal cual lo conocemos, sino que se explicarán, se sentirán y se vivirán de otra manera. Esta obra, de 80 minutos de duración, es un regalo para los sentidos y para la afición».

¿Cómo surgió la obra? preguntamos; «Esto lo tengo yo en mente hace tiempo porque soy una enamora de nuestros cantaores y cantaoras, de lo que escucho en Extremadura. Un día me plantee que por qué no existía un espectáculo que hablara de la región en sí, y de los gitanos. ¡Y aquí estamos! Siempre he mantenido que Extremadura es gitana. En la obra salvo Jerónimo Maya, ¡que es un genio! y mi hija, todos los artistas son extremeños. Yo estoy enamorada de como suena Extremadura».

Y para todas y todos que acompañen con el mejor flamenco el día de su onomástica, un fin de fiesta por todo lo alto. Sobre el escenario, Ana Montaño, la primera mujer gitana que cantó el Gelem, Gelem en España. «Yo he cumplido un sueño teniendo a esta artista sobre el escenario. La primera gitana en cantar nuestro himno, estando ya retirada..., Imagínese cuando abra los brazos y se ponga a cantar. Lo que significa para nosotros y para el público cuando la escuche», asegura emocionada.

¿La cartelería? toda una declaración de intenciones: «El cartel sin decir nada lo dice todo. Está la luna que refleja una cara que es la de mi hija María; está el agua, ya sabe que donde hay un río, estamos nosotros; el romero, siempre con el campo a nuestro lado. En el carromato que se ve en primer plano, está apoyada la cachaba que es lo que llevan los patriarcas, los mayores de las familias».

Una experiencia, sin duda, para interiorizar el camino recorrido, la historia compartida, el flamenco hablado y sentido. Un día para festejar el día grande del flamenco, ese del que tanto tiene que seguir sentenciando Extremadura.