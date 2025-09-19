UPA-UCE insta a buscar alianzas para frenar el "hachazo" del 22% en la nueva PAC

La organización agraria UPA-UCE ha exigido este viernes al Gobierno central que se mantenga "firme" contra el "hachazo" en el presupuesto de la PAC a España para el periodo 2028-2043, que ha cifrado en un 22%, y que busque alianzas con otros países para que no se cometa este "atraco". En rueda de prensa, su secretario general, Ignacio Huertas, ha criticado que a España se le hayan asignado 37.200 millones de euros en el reparto de los sobres nacionales, una pérdida de más de 10.000 millones de euros.

Según Huertas, estos recortes no se están produciendo de manera lineal para todos los Estados miembros. "Hay países que van a salir bastante mejor parados con esta propuesta, sobre todo los países del entorno de la Europa del Este", alerta. Por ello, ha exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se mantenga "firme" con su rechazo, que busque alianzas con otros países que están también muy damnificados y que se planteen cambios.

"Atraco a los agricultores"

"Es un atraco para los agricultores y los ganaderos de España y del resto del mundo", dice de la propuesta de la Comisión Europea. "Se dice constantemente que somos imprescindibles y, sin embargo, vemos cómo en los últimos 40 años la PAC ha pasado de representar un 73,2% del presupuesto al 24,6% en 2023", ha apuntado en declaraciones recogidas por Efe.

Además, Huertas ha recalcado que no se puede dejar a los gobiernos la decisión de incorporar fondos para la agricultura dentro del presupuesto europeo puesto que, de ser así, "no hay garantía de que mantengan los presupuestos necesarios", lo que va a generar mayores diferencias entre productores de distintos países.

Reunión en Bruselas

UPA-UCE elevará sus quejas a Bruselas la próxima semana en una reunión que una delegación de la organización agraria mantendrá con el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen. "Les vamos a trasladar la preocupación, la incertidumbre que genera esta propuesta por parte de la Comisión y la necesidad de que se cambie para poder garantizar un futuro para la agricultura y la ganadería en Europa", ha asegurado.

A su juicio, con este planteamiento de "recortes continuados" se provocará que vayan desapareciendo cada vez más explotaciones, familiares y profesionales, "que son las que tiene el mundo rural sostenible y vivo".