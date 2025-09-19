Los usuarios del autobús en Extremadura suben un 20% en lo que va de año

Los usuarios de los autobuses interurbanos no dejan de crecer en Extremadura. La bonificación del 100% en las rutas extremeñas ha incrementado un 20% los viajeros en lo que va de 2025, tras un incremento del 37% durante el 2024 respecto al año anterior con más de 1,7 millones de viajes realizados.

Así lo ha señalado esta mañana el director general de Transporte, Cristóbal Maza, durante una comisión parlamentaria en la que ha respondido a una pregunta formulada por la diputada socialista Teresa Nuria García Ramos. Ambos han calificado de "éxito" el resultado de las ayudas al transporte de viajeros por carretera, pero han discrepado en la gestión de estas bonificaciones y en los cambios introducidos en las subvenciones por el gobierno central a partir del pasado julio.

Más de 150.000 tarjetas SATE

Por un lado, Maza ha señalado que la bonificación del 100% del servicio para las personas que cuentan con las tarjetas SATE (para transporte subvencionado) ha permitido el acercamiento de los extremeños al servicio del autobús. Durante 2024 había activas en la comunidad 150.500 tarjetas SATE (que se han usado al menos una vez en los últimos cinco años) y en lo que va de 2025 se han recibido 10.200 solicitudes, ha dicho.

El director general ha criticado que pese al "recorte" de la cantidad subvencionada por el Gobierno central para el segundo semestre de 2025, la Junta de Extremadura ha apostado por mantener la bonificación del 100% para "contrarrestar el olvido histórico" en materia de transportes de la comunida. Ha destacado, además, que Extremadura es la comunidad que más apuesta por este sistema subvencionado

Por su parte, la diputada socialistas ha criticado que la Junta "saque pecho" de estas cifras cuando son el resultado de una apuesta del Gobierno central desde 2022 para impulsar el uso de transporte pública y cuando los populares votaron en contra de esta medida en el Congreso de los Diputados. "No se cuelguen medallas que no les pertenecen", ha espetado.

García Ramos también ha señalado que el Ejecutivo central es "el que más ha hecho por el transporte público del país" y ha defendido que a partir de julio no ha habido recortes del Gobierno de Pedro Sánchez en estas subvenciones, sino que se trata de que la bonificación se ha ajustado a las necesidades reales, teniendo en cuenta la experiencia de estos últimos años e incidiendo en la juventud.