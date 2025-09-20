Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura

Mientras la primera universidad privada que podría tener Extremadura (la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde) espera el pronunciamiento definitivo de la Asamblea que podría llegar la próxima semana, el segundo proyecto de campus privado para la región avanza en el Ministerio de Educación. La Conferencia General de Política Universitaria (formada por el Gobierno central y las comunidades autónomas) acaba de dar el visto bueno a su informe para la implantación de la Universidad Abierta de Extremadura, un iniciativa presentada por el Grupo Planeta que prevé instalarse en la ciudad de Badajoz aunque ofrecerá formación únicamente a distancia.

Dos años después de que el proyecto se registrase en la Junta de Extremadura, ya cuenta con el informe favorable del Ministerio de Universidades que aunque no es vinculante, es decir, que su aprobación no es obligatoria para llevarse a cabo, sí es preceptivo el pronunciamiento de este órgano. El Consejo de Política Universitaria, no obstante, ha puesto condicionantes al proyecto que obligará a aportar nueva documentación para continuar su tramitación en Extremadura, aunque posteriormente también deberá ser valorado por el Consejo de Estado para poder llegar a la Asamblea de Extremadura, que tiene la última palabra.

Once títulos de grado

El proyecto promovido por Planeta de Agostini Formación y Universidades Holding no es la primera vez que se tramita. Ya se registró años atrás, pero los plazos cumplieron y en 2023 se volvió a retomar. La Universidad Abierta de Extremadura plantea una oferta de once títulos de grados (además de doce posgrados y tres programas de doctorado), entre los que destacan carreras muy demandadas en la Universidad de Extremadura como Psicología, Educación Infantil y Primaria y Matemáticas, y otros títulos novedosos que no se ofertan a día de hoy en la comunidad como Marketing y grados en Data Science y Business Intelligence, entre otros. «La meta es ofrecer oportunidades educativas de alta calidad que capaciten a los estudiantes para la vida profesional y para adaptarse a la dinámica cambiante del entorno económico empresarial y laboral en el que han de desenvolverse», señalan los promotores en el proyecto.

Precisamente sobre las universidades privadas se pronunció ayer CCOO durante la presentación, en Mérida, de un informe sobre la financiación de la educación superior en España, en el cual se pone de relieve la «infra financiación histórica» que sufren las universidades públicas del país.

Según informa Europa Press, la responsable de Participación Institucional de CCOO, Carmen Vidal, reclamó ayer a los gobiernos autonómicos que no permitan proyectos de universidades privadas que cuenten con informes «desfavorables» y que, a su juicio, en el fondo pueden suponer una «competencia desleal» para las públicas. «No pueden habilitar universidades que tengan el informe desfavorable del ministerio, cosa que hoy sí es legal con el Decreto 460. No puede ser que la Conferencia de Política Universitaria diga que esa universidad no cumple las condiciones y los Gobiernos autonómicos puedan aprobar su implementación y se les dé cinco años para solucionar los problemas», defendió Vidal.

Se refería la responsable de CCOO, a la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde) que está a un solo paso de convertirse en realidad en Extremadura y sobre la cual el Ministerio de Universidades emitió un informe negativo, aunque los promotores han defendido en todo momento que se completó la documentación con las alegaciones referidas.

CCOO denuncia la "privatización encubierta"

De esta forma, el sindicato reclamó la reforma del actual decreto que «permite la creación de universidades con dudosa calidad, lo cual no sólo es una competencia desleal para la universidad pública, sino que también un engaño a los alumnos». Además, CCOO alertó ayer de la «privatización encubierta» de las universidades públicas en España debido a una «decisión política sostenida en el tiempo» para el impulso de las de carácter privado. Por ello, reclamó un pacto de estado por la financiación de la educación superior pública, que está en una situación «crítica»: «si no se toman medidas importantes y contundentes en los dos próximos años se estará abocado a que «la gente que hoy cursa enseñanzas medias no pueda acceder a una plaza pública».

En el caso concreto de la Universidad de Extremadura, Vidal señaló que «no es de las peor financiadas», pero alertó de que acumula un déficit de 14,5 millones.