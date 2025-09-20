Educación prevé que todas las rutas escolares funcionen este lunes: ayer faltaron once en Extremadura

El transporte escolar está recuperando paulatinamente la normalidad después de que la Consejería de Educación y cinco empresas del sector llegaran a un acuerdo el pasado martes para retomar los servicios, pero se han registrado incidencias a lo largo de toda la semana. El miércoles se recuperó el transporte en la mayoría de las 200 rutas que estaban sin cubrir desde el inicio del nuevo curso, pero se produjeron incidencias en 46 de ellas, el jueves fueron en 17 y ayer viernes hubo once rutas escolares que no funcionaron en el último día de la primera semana escolar completa.

Según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Educación, el pasado jueves por la tarde se adjudicaron de forma directa cuatro rutas que debían haber circulado este viernes (pero no lo hicieron), y ayer mismo fueron adjudicadas las siete últimas que quedaban pendientes de formalizarse. Con esto, Educación espera que el próximo lunes, 22 de septiembre, el servicio de transporte escolar quede totalmente restablecido y se pueda prestar ya con total «normalidad en toda Extremadura».

30 rutas sin cubrir, según PSOE

Los últimos datos de Educación, no obstante, contrastan con los ofrecidos ayer por el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien aseguró que ayer viernes no funcionaron en la región 30 rutas (según las cifras que manejan los socialistas por conversaciones con las familias, alcaldes y las empresas) frente a las 11 que señala la consejería. Por ello, el líder de los socialistas insistió en que la crisis del transporte escolar «se ha cerrado en falso».

Por este motivo, Gallardo volvió ayer a reclamar la dimisión o el cese de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, al tiempo que reprochó nuevamente a María Guardiola que no ponga solución a un problema que afecta a la igualdad de oportunidades de los alumnos para acceder a un derecho fundamental como es la educación.