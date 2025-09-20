«La nueva normativa penaliza la calidad y la investigación en el sector tabaquero»

Parecía que el sector iba a tener un respiro con la homologación de la hoja de tabaco extremeña para los nuevos dispositivos, pero ha durado poco la alegría…

Sí, es cierto. Y lo malo es que no se diferencian las nuevas modalidades y alternativas de consumo de tabaco, metiendo todo dentro de la misma regulación. El resultado es que se penaliza la investigación y se deteriora la calidad. Mientras que se buscan opciones más respetuosas con el medioambiente y menos dañinas, todo el trabajo no sirve para nada, al meterlo todo dentro de la misma regulación. Es una penalización a la investigación y el desarrollo.

¿Qué efectos grosso modo cree que puede tener la nueva normativa del Gobierno, para el agro extremeño?

-Efectos directos en principio no tendría, pero indirectos sí, porque las prohibiciones afectarían al final al consumo y todas las restricciones acabarán llegando al sector productor y transformador. Si las empresas que se dedican a la venta de tabaco no ven atractivo el sector español, al final comprarán tabaco en otro lado, donde se produzca más barato. Al final siempre existen alternativas más baratas. La consecuencia será puede ser una deslocalización de la producción de tabaco, lo cual perjudicaría, tanto al sector productor y como al transformador.

Tenemos que recordar que el 60% del empleo es femenino en el sector del tabaco, un sector muy vulnerable, porque la mano de obra se encuentra en zonas rurales. En Extremadura son 20.000 familias las que dependen directamente del cultivo del tabaco, y en España estamos hablando de casi 60.000 empleos.

La nueva ley antitabaco prohíbe fumar en terrazas, playas, estadios y otros espacios al aire libre. Desde la perspectiva del sector, ¿cómo valora esta medida y qué impacto cree que tendrá en la sociedad?

-Desde la OITAB no podemos valorar eso, porque somos productores de tabaco. Personalmente, lo poco que puedo decir es lo que he visto en prensa, que ningún país europeo prohíbe fumar en las terrazas. Hay que ver las consecuencias y los ministerios afectados. Todos queremos proteger a los menores frente al humo del tabaco. Me parece correcto. Pero si prohibimos fumar en las terrazas va a dañar la economía de nuestros servicios y el turismo, entre otros sectores.

Tenemos que recordar que mantenemos la economía de mucha gente en el mundo rural, que el tabaco que hacemos es de una calidad máxima, que respetamos todos los derechos laborales, y que fijamos población en el mundo rural.

Hostelería de España la ha calificado de «desproporcionada» y advierte de un posible impacto negativo en el turismo. ¿Comparte usted esta visión?

Creo que deben ser expertos los que analicen esas medidas, que tienen que estar consensuadas y estudiadas, no tomarlas a la ligera. Muy importante es ver qué hacen otros países de nuestro entorno. En el caso, por ejemplo, del empaquetado genérico, no tiene ninguna lógica aplicarlo si no está funcionando en otros lugares.

Uno de los argumentos críticos es el «efecto rebote»: que los encuentros con fumadores se trasladen a domicilios y espacios cerrados, aumentando la exposición al humo. ¿Considera que es un riesgo real?

Sí, pero, vuelvo a lo mismo. Antes de tomar las medidas, hay que valorar las consecuencias que puedan tener. Antes de tomar cualquier medida de que se plasme en una normativa, se debe estudiar todo y ver las consecuencias que puede tener. Queremos mejorar una cosa y al final la acabamos empeorando si actuamos así. La Interprofesional de Tabaco, nos ponemos a disposición de los todos los ministerios de Estado: Sanidad, Economía, Hacienda, Turismo, Agricultura, Empleo…

La norma también regula los nuevos productos como el vapeo y el sector del vapeo advierte de un auge del mercado negro. ¿Cree que podría ocurrir algo similar con el tabaco tradicional?

Creemos que el tabaco está lo suficientemente gravado ya como para meterle más impuestos. Al final, cuando algo aumenta mucho su valor, suele ser muy rentable el tema ilegal, el mercado negro. Por otro lado, en cuanto a las alternativas que están saliendo como el tabaco calentado, que es donde se ha homologado el tabaco extremeño, se ha metido todo en el mismo saco. Como comentábamos al principio, al final lo que se hace es que se pierde investigación. Y al final eso acaba en un deterioro de la calidad y no estar a la vanguardia.

Desde la Organización Interprofesional del Tabaco, ¿qué alternativas proponen al Gobierno para compatibilizar la salud pública con la protección de un sector que genera empleo, actividad agrícola e ingresos fiscales?

Aquí, sobre todo, creemos que la toma de decisiones improvisadas puede provocar muchos daños irreparables. Por eso nos ponemos es a disposición de las partes implicadas, para que hagamos un trabajo conjunto y busquemos entre todos el bien común.