Un oasis de bienestar en Extremadura: descubre sus balnearios imprescindibles para la relajación

Entre paisajes serenos y manantiales ancestrales, la región extremeña se consolida como un referente del turismo de bienestar gracias a sus reconocidos balnearios, donde la tradición y la innovación se dan la mano.

Para quienes buscan escapar del estrés cotidiano y reconectar con su equilibrio interior, Extremadura guarda un secreto bien conservado: sus balnearios. Repartidos entre entornos naturales privilegiados, estos centros termales combinan el poder curativo del agua con modernas instalaciones terapéuticas. A continuación, un recorrido por algunos de los más destacados.

Balneario de Alange: historia líquida al servicio de la salud

Situado en la localidad que le da nombre, este balneario declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO sorprende por su legado romano. Sus termas, con más de veinte siglos de antigüedad, conviven hoy con estructuras del siglo XIX y tecnología hidrotermal contemporánea. Las aguas mineromedicinales que brotan de su manantial son utilizadas en tratamientos orientados tanto a la recuperación física como a la prevención de diversas patologías.

El Raposo: la sabiduría del barro

A pocos kilómetros de Zafra, el Hotel-Balneario El Raposo ha perfeccionado el uso terapéutico de lodos naturales. El barro se obtiene de un arroyo cercano y se deja reposar durante meses bajo condiciones controladas para potenciar sus propiedades. Este tratamiento milenario resulta especialmente eficaz en dolencias musculares, óseas y circulatorias. Las instalaciones incluyen piscina climatizada y un circuito termal diseñado para maximizar el bienestar del visitante.

Valle del Jerte: termalismo entre cerezos

El balneario homónimo aprovecha el entorno privilegiado del Valle del Jerte para ofrecer una experiencia integral de salud y naturaleza. Sus aguas, ricas en azufre y flúor, son recomendadas para afecciones respiratorias, dermatológicas y del sistema locomotor. El llamado "Patio de Aguas" se convierte en el corazón del complejo, un espacio pensado para la desconexión total.

Salugral: entre la salud y la belleza

En el norte de Cáceres, el Balneario de Salugral propone más de 40 técnicas distintas de hidroterapia. Sus aguas mineromedicinales de elevada concentración, con presencia de azufre, están indicadas para el tratamiento de enfermedades respiratorias, problemas articulares y también se valoran por su efecto rejuvenecedor sobre la piel.

Valle del Jerte: termalismo entre cerezos

El balneario homónimo aprovecha el entorno privilegiado del Valle del Jerte para ofrecer una experiencia integral de salud y naturaleza. Sus aguas, ricas en azufre y flúor, son recomendadas para afecciones respiratorias, dermatológicas y del sistema locomotor. El llamado "Patio de Aguas" se convierte en el corazón del complejo, un espacio pensado para la desconexión total.

Baños de Montemayor: el legado termal de la Vía de la Plata

Con aguas que brotan a 43ºC, sulfuradas y ricas en sodio, este balneario histórico de origen romano ofrece tratamientos para mejorar la oxigenación del organismo, aliviar inflamaciones y tratar afecciones respiratorias. Dos manantiales alimentan las instalaciones, que conservan vestigios del pasado al tiempo que incorporan técnicas modernas de relajación.

Un mapa termal por descubrir. Extremadura no solo ofrece paisajes únicos y gastronomía de primera; también invita a cuidarse. Sus balnearios, repartidos por toda la región, constituyen una opción ideal para quienes buscan combinar turismo, salud y descanso. Un viaje al interior, en todos los sentidos.