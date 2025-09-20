Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mejoras en el transporte por carretera

La tecnología se sube al bus en Extremadura: seguimiento de rutas en tiempo real, reserva 'on line' de billetes...

La Junta asegura que está desarrollando un contrato de digitalización que traerá ventajas y facilidades para los viajeros, pero también para las empresas

Varios vehículos estacionados en una estación de autobuses.

Varios vehículos estacionados en una estación de autobuses. / EL PERIODICO

Guadalupe Moral

Cáceres

La bonificación de los billetes de autobús está permitiendo que más extremeños utilicen el transporte público y el crecimiento de la demanda se quiere aprovechar también para mejorar el servicio de transporte por carretera. Así lo aseguró ayer el director general de Movilidad, Cristóbal Maza, quien avanzó que la tecnología se va a subir al autobús en Extremadura.

En este sentido, aseguró que la Junta tiene en marcha un contrato de digitalización del transporte en la comunidad, que ya se está desarrollando con un importe de 3,4 millones de euros y que supondrá beneficios para el ciudadano. La tecnología permitirá a los usuarios contar con un sistema que les informe en tiempo real de todas las rutas de autobuses que recorren la región, permitirá que tengan almacenados sus billetes e incluso podrán hacer reservas de sus viajes a través del propio sistema que se está desarrollando.

Estabilidad para las empresas

Pero las ventajas, dijo Maza, no serán solo para los usuarios. Este contrato de digitalización también supondrá beneficios para las empresas que prestan los servicios de transporte por carretera en Extremadura, ya que el traslado de información a la administración regional en tiempo real «permitirá ser más ágil en los pagos de esta por los servicios prestados a esas empresas», añadió el director general.

Noticias relacionadas y más

Y esta tecnología también traerá ventajas para la propia Junta de Extremadura en su labor de seguimiento y control: «permitirá contrastar los viajes realizados, preparar las liquidaciones de ayuda y optimizar mejor las rutas en función de la demanda real». Todo ello permitirá asimismo dotar de estabilidad en los contratos para que las empresas puedan plantearse inversiones en nuevos vehículos, entre otras cuestiones, señaló Maza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
  2. Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
  3. Fin del conflicto del transporte escolar: la Junta de Extremadura llega a un acuerdo con las empresas
  4. CSIF Extremadura saldrá a la calle si el sueldo de los funcionarios de la Junta no se igualan a otras comunidades: 300 euros de diferencia
  5. La Junta recurre el auto que deniega la medida cautelar para obligar a las empresas a hacer las 200 rutas escolares
  6. Segundo muerto en dos días por el virus del Nilo en Extremadura, y dos nuevos infectados
  7. Cómo vivir con 850 euros al mes: el calvario de muchos pensionistas en Extremadura
  8. Cáparra, Montemolín o Fuente de Cantos: Extremadura permitirá visitar por primera vez las restauraciones arqueológicas en curso

Educación prevé que todas las rutas escolares funcionen este lunes: ayer faltaron once en Extremadura

Educación prevé que todas las rutas escolares funcionen este lunes: ayer faltaron once en Extremadura

Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura

Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura

La tecnología se sube al bus en Extremadura: seguimiento de rutas en tiempo real, reserva 'on line' de billetes...

La tecnología se sube al bus en Extremadura: seguimiento de rutas en tiempo real, reserva 'on line' de billetes...

Fernando Vaquero: «La nueva normativa penaliza la calidad y la investigación en el sector tabaquero»

Fernando Vaquero: «La nueva normativa penaliza la calidad y la investigación en el sector tabaquero»

La Junta actualiza los costes de producción de arroz y aceituna

La Junta actualiza los costes de producción de arroz y aceituna

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura

La modificación del planeamiento de 260 municipios de la región se desbloqueará

La modificación del planeamiento de 260 municipios de la región se desbloqueará

Extremadura destaca sus medios contra la violencia de género

Extremadura destaca sus medios contra la violencia de género
Tracking Pixel Contents