Los ecos de una protesta nacional en Extremadura
"Tiritas no bastan": reclaman cambios profundos tras el asesinato de la educadora de Badajoz Belén Cortés
"Parece que el único problema que había en Extremadura son los tres pisos con medidas judiciales", asegura la formación
Unidas por Extremadura ha reclamado mejoras estructurales y laborales para el sector social de la región, que este sábado ha secundado la protesta convocada a nivel nacional con un acto reivindicativo desarrollado en la Plaza de España de Mérida, en el que han participado la portavoz del grupo, Irene de Miguel, y el portavoz en esta materia, José Antonio González.
Precisamente, este último ha denunciado que el sector social sufre problemas estructurales desde hace décadas, “fruto de su invisibilización”. “Tienen una serie de problemas que son inconcebibles en el resto de sistemas que conforman el estado de bienestar”, ha dicho González.
El diputado de Unidas por Extremadura ha señalado que el asesinato de Belén Cortés en la región, el crimen de una trabajadora de ayuda a domicilio en Orense y los acontecimientos ocurridos en Huelva “nos están diciendo que hay que tomar medidas urgentes y radicales”. “Radicales para que vayan a la raíz de los problemas porque la sensación que tenemos es que que, por ejemplo, las que se están adoptando solo son pequeñas tiritas”, ha dicho.
Reivindicación y queja
“Parece que el único problema que había en Extremadura son los tres pisos con medidas judiciales”, ha añadido González en relación a las medidas puestas en marcha por el gobierno de Guardiola tras la muerte de Belén Cortés.
Por todo ello, el diputado de Unidas por Extremadura ha exigido unas ratios de profesionales decentes “porque actualmente están absolutamente desbordados”, pero también una revisión profunda de todos los procesos de externalizaciones en el sector de servicios sociales “porque están provocando una absoluta precariedad e inestabilidad para los profesionales”.
