Canal Extremadura abre nueva temporada: formatos cercanos y puesta en valor de la región

La televisión autonómica abre nueva temporada con estrenos, "formatos cercanos y cargados de emoción en los que ponemos el valor Extremadura y a las personas que viven aquí". Canal Extremadura apuesta una vez más por la cercanía y así lo demuestra su programación.

Nuevos estrenos

'De tal astilla, tal palo', 'Muy de aquí' y 'Bienvenidos: Raiando fronteras' son sus tres estrenos para 2025-2026. De la mano de Lourdes Gordillo, Alicia Senovilla y Juan Turanza, respectivamente.

'De tal astilla, tal palo'

Es un homenaje sincero y emocionante a las abuelas y abuelos de Extremadura contado a través de los ojos de sus nietos. Cada entrega es la oportunidad de vivir una historia única en la que los más jóvenes se convierten en cómplices de un regalo muy especial: cumplir esos sueños que sus abuelos dejaron pendientes, las ilusiones que quedaron guardadas en el cajón de la vida y que, gracias al cariño y a la complicidad, hoy se hacen realidad. Bodas celebradas de nuevo, reconocimientos pendientes, reencuentros familiares que parecían imposibles... Sueños en definitiva que nos demuestran que nunca es tarde para cumplir lo que más deseamos.

La encargada de guiarnos en este viaje es Lourdes Gordillo, periodista extremeña que regresa a su tierra después de quince años de trayectoria profesional fuera de ella. Comprometida con sus raíces y con la memoria de su gente, Lourdes aporta la sensibilidad y la cercanía necesarias para acompañar a los protagonistas y conectar con los espectadores.

'Muy de aquí'

Con Alicia Senovilla al frente, en este programa celebramos a extremeños y extremeñas que han marcado la diferencia en ámbitos como la cultura, el deporte, la ciencia, la comunicación o la vida social. Cada episodio se sumerge en la trayectoria de un protagonista a través de entrevistas cercanas, recuerdos compartidos y testimonios de quienes mejor le conocen. Este programa no solo repasa los éxitos de una vida, sino que revela también la faceta más personal y emotiva: anécdotas, decisiones vitales y vínculos con una Extremadura que siempre está presente en la manera de ser y de vivir de estos extremeños y extremeñas que son muy de aquí. Javier Cercas, Quique Dacosta, Soraya Arnelas, Celia Romero o Alejandro Talavante, serán algunos de nuestros protagonistas de esta temporada.

‘Bienvindos: Raiando Fronteras’

En este programa la idea es recorrer los más de 300 kilómetros que unen Extremadura y Portugal a través de la histórica Raya. Un viaje que atraviesa pueblos con acentos cruzados, costumbres hermanadas y paisajes que no entienden de límites.

De la mano de Juan Turanza descubrimos el alma de cada lugar a través de quienes lo viven. Visitaremos fortalezas medievales, senderos escondidos y rincones gastronómicos donde tradición y sabor van de la mano.

Bienvindos es el resultado de la mezcla del término “bienvenidos” en español y del portugués “bemvindos”. Una palabra que no está en los diccionarios, pero sí en la emoción y en el sentir de una de las fronteras más antiguas de Europa.

Un programa para que La Raya no es una barrera. Es un lazo invisible entre dos culturas que se reflejan y enriquecen.

La programación de lunes a viernes

'Atrápame si puedes' - a las 21.30 horas

Las noches en Canal Extremadura son para ‘Atrápame si puedes’, el concurso en el que comprobamos cuánto saben nuestros paisanos. De lunes a viernes Alicia Senovilla volverá a plantear a los extremeños y extremeñas preguntas de todo tipo: de cultura general, de actualidad, de pelis y series, y también de nuestros pueblos, paisajes, monumentos y costumbres.

Un concurso ágil y entretenido, con el toque cercano y divertido de Alicia Senovilla, ideal para jugar desde casa y para los que se animarán a “atrapar” nuestro bote, que parte de 52.600 euros.

‘Conexión Extremadura’ - a las 17.30 horas

Ess el gran punto de encuentro donde la región se mira y se escucha. Un programa donde la actualidad se mezcla con la emoción y el entretenimiento. Cada tarde Sara Bravo y Juan Pedro Sánchez nos guían por las historias que laten en nuestros pueblos y ciudades. Desde cada rincón de la comunidad, un completo equipo de reporteros nos cuenta en directo todo lo que ocurre. Manuel Aldeguer nos descubre, con cercanía y claridad, los secretos del tiempo y el clima de nuestra región. Y, además, no faltarán divertidos concursos, información práctica sobre consumo, nutrición o cuestiones legales y espacio para la gastronomía y la música en plató.

Un formato participativo y optimista, que celebra nuestro talento y la identidad extremeña cada día

'El campo es vida' - a las 14.55 horas

Esta nueva temporada que nos trae muchas novedades, momentos difíciles y también divertidos, y que será sin duda un gran año de aprendizaje para estos jóvenes, a los que les une su pasión por el campo. Además, tenemos tres nuevas incorporaciones. Marcos y Javier, dos jóvenes agricultores de 29 y 25 años que son unos expertos en los frutos secos, y que con su espontaneidad y sentido del humor, consiguen hacer mucho más llevadera la campaña de recogida del almendro. Y Esther, una joven ganadera de Casar de Cáceres, que con solo 22 años ya está acostumbrada a ordeñar cada mañana y también a lidiar con el duro carácter de sus ovejas de raza lacona. Además, por supuesto, de asistir partos un poco complicados.

En esta nueva temporada, seguimos las aventuras de más de una decena de jóvenes extremeños apasionados por el campo, acompañándolos cada día en sus explotaciones, para vivir desde dentro sus avances y preocupaciones, y descubrir las inquietudes de unos protagonistas que son el futuro de la ganadería y la agricultura extremeña.

'Cazadores de Lances' - martes a las 22.30 horas

‘Cazadores de Lances’ vuelve esta temporada para mostrar, de nuevo, la esencia de la caza sostenible y su papel en la conservación de los ecosistemas. Recorreremos los paraísos naturales de Extremadura, hogar de las principales especies cinegéticas de la región para mostrar cómo cazadores y gestores cinegéticos trabajan para mantener el equilibrio entre fauna y territorio. Veremos de cerca modalidades emblemáticas de la caza mayor: monterías, recechos y aguardos con la emoción de cada lance.

También habrá espacio para la caza menor: perdices, conejos, becadas y codornices, que llenan de tradición nuestras jornadas de campo. Y el programa descubrirá historias humanas de cazadores que dejan huella con sus vivencias.

En cada reportaje conocemos la riqueza paisajística, gastronómica y social de Extremadura. En definitiva, viajamos por la naturaleza salvaje que ningún amante del campo debe perderse.

'Dónde andas' - jueves a lsa 22.30

Alejandro Calero y Nuria Sanz, vuelven para demostrar que el senderismo es mucho más que caminar: es descubrir, aprender y emocionarse con cada ruta. Es la oportunidad de conectar con la naturaleza, dejarse sorprender por lo inesperado y recordar que, a veces, lo mejor de un viaje está en el propio camino.

Un programa no solo nos acerca a la belleza natural de Extremadura, también nos guía a través de pueblos con historia, tradiciones vivas y gente que comparte su manera de entender la vida. Cada paso es una historia y cada sendero, una nueva aventura.

'Muévete' - jueves 23.15 horas

Traemos música, teatro, danza, literatura, cine y multitud de iniciativas creativas para cuerpos y mentes inquietas como la tuya. Todas las artes tienen cabida en ‘Muévete’. Decimosexta temporada del espacio cultural de referencia para la promoción y difusión de la cultura en Extremadura y en el que te contamos todo lo que se mueve en Extremadura y que no te puedes perder.

'El lince 3.0' - viernes a las 23.20

Busca como quien sabe que va a encontrar… Encuentra como quien sabe que tiene que seguir buscando… Una tamporadad más, “El lince con botas” descubre la magia generosa de muchas conversaciones, en paisajes y lugares habitados por seres humanos capaces de casi todo, como pararse a hablar ante las cámaras de un animal invisible…

Fines de semana

'Territorio Extremadura' - sábados y domingos a las 14.50 horas

Lourdes Aguilar presenta la nueva temporada de ‘Territorio Extremadura’ pero con la intención de seguir el programa de la gente de nuestros pueblos. En esta nueva seguiremos recorriendo todas las comarcas de la región en busca de historias de emprendimiento, de superación, de conciencia social, de amor por el medio rural y por nuestras tradiciones y costumbres. Un formato muy cercano y cada vez más social, en el que los protagonistas son los habitantes de cada uno de los municipios de nuestro Territorio, que son un ejemplo de desarrollo local y de reivindicación de cada pedacito de nuestra extensa tierra.

'Informe Extremadura' - sábados a las 22.20

Detrás de cada dato hay una persona, detrás de cada persona hay una historia. Informe Extremadura pone cara y voz a los temas de actualidad. Grandes y pequeñas historias que, unidas, dibujan la realidad social de Extremadura. Mediante reportajes, entrevistas, testimonios contrapuestos y distintos recursos visuales, acercamos al espectador una visión completa y plural de un tema. Con más de 150 emisiones, Informe Extremadura se ha consolidado como una ventana abierta al debate público, siempre con una mirada humana, que plantea preguntas sobre nuestro presente y futuro.

Los informativos: Extremadura noticias

A las 13:57 informamos a las extremeñas y a los extremeños de la actualidad de la jornada. Con un marcado carácter social

‘Extremadura Noticias 1’ está presentado porInmaculada Mateos y Manu Pérez. Un espacio dedicado a contar lo más importante de todo lo que acontece en la región. Es importante saber qué pasa, pero también por qué pasa.

‘Extremadura Noticias 2’ es un informativo paraprofundizar en los principales temas del día y fijarse ennuevas aristas. De lunes a viernes a las 20:30. La actualidad no solo se mueve de lunes a viernes.

Los sábados y domingos las dos ediciones de ‘Extremadura Noticias’ recorren la región de norte a sur y ponen el foco en temas sociales y culturales.

El deporte extremeño

Toda la actualidad del deporte en la región en Canal Extremadura.

Protagonistas, competiciones, aficiones y todo lo que debes saber de los deportistas y equipos extremeños.

En noviembre

Vuelve la ‘Gran gala final del Festival de la Canción de Extremadura’. Desde Jerez de los Caballeros, nuevos aspirantes se suben al escenario procedentes de toda de Extremadura y de otras comunidades para demostrar que son verdaderos artistas. Emoción, nervios y mucho talento en una noche cargada de música.

Más contenidos

'Primera hora' - a las 8.00 de lunes a viernes

La información arranca con Javier Trinidad con su informativo matinal, ‘Primera Hora’. Un programa multimedia elaborado en radio, emitido por televisión y con presencia en plataformas digitales.

'Ahora Extremadura' - a las 12.20 de lunes a viernes

Magazine de actualidad en el que contamos con todos los protagonistas y las claves informativas de la jornada. Un programa de los Servicios Informativos de Canal Extremadura que apuesta por la igualdad con secciones de servicio público que lo convierten en algo más que un informativo.

'A nuestra salud' - a las 13.30 horas de lunes a viernes

Seguimos ofreciendo pautas, consejos y rutinas para conseguir mejorar la salud y el día a día de los extremeños. Por nuestro plató pasarán los mejores profesionales sanitarios y fomentaremos la educación en salud, resolveremos dudas y transmitiremos a los espectadores que los autocuidados y la confianza en los profesionales son fundamentales.

Este es el programa completo: