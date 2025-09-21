Cortan la Ex-391 por un incendio forestal declarado de nivel 1 en Cuacos de Yuste

La Guardia Civil ha cortado la Ex-391 por un incendio forestal en Cuacos de Yuste, declarado de nivel 1 de peligrosidad por el Plan de Incendios Forestales de Extremadura por su proximidad a la carretera.

En el lugar, los agentes regulan la circulación en ambos accesos para garantizar la seguridad y evitar el tránsito de vehículos mientras se desarrollan las labores de extinción en las que trabajan 36 efectivos, según ha confirmado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. En estos momentos hay cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos medios aéreos, un agente del medio rural y un técnico de extinción.

También se han desplazado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres, que se unen a las patrullas de Seguridad Ciudadana "con el objetivo de reforzar la seguridad y actuar de forma inmediata ante cualquier riesgo para personas, bienes o animales", según ha informado la Benemérita.