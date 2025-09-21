Fuego
Cortan la Ex-391 por un incendio forestal declarado de nivel 1 en Cuacos de Yuste
En estos momentos trabajan en su extinción 36 medios
La Guardia Civil ha cortado la Ex-391 por un incendio forestal en Cuacos de Yuste, declarado de nivel 1 de peligrosidad por el Plan de Incendios Forestales de Extremadura por su proximidad a la carretera.
En el lugar, los agentes regulan la circulación en ambos accesos para garantizar la seguridad y evitar el tránsito de vehículos mientras se desarrollan las labores de extinción en las que trabajan 36 efectivos, según ha confirmado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. En estos momentos hay cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos medios aéreos, un agente del medio rural y un técnico de extinción.
También se han desplazado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres, que se unen a las patrullas de Seguridad Ciudadana "con el objetivo de reforzar la seguridad y actuar de forma inmediata ante cualquier riesgo para personas, bienes o animales", según ha informado la Benemérita.
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- CSIF Extremadura saldrá a la calle si el sueldo de los funcionarios de la Junta no se igualan a otras comunidades: 300 euros de diferencia
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- La penúltima recarga de la Unidad 2 de la central de Almaraz contará con 200 trabajadores menos
- Cáparra, Montemolín o Fuente de Cantos: Extremadura permitirá visitar por primera vez las restauraciones arqueológicas en curso
- Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura
- Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga
- La tecnología se sube al bus en Extremadura: seguimiento de rutas en tiempo real, reserva 'on line' de billetes...