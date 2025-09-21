Declarado un incendio forestal de nivel 1 en Talayuela

El Plan Infoex de Extremadura ha declarado este domingo el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Talayuela, por proximidad a viviendas aisladas.

En las labores de extinción participan dos unidades de bomberos forestales terrerestres, una aérea, un helicóptero y un agente del medio natural, según confirma la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En esta misma jornada efectivos del Infoex y medios del Gobierno intervienen en otro fuego originado en una zona de alta montaña en el término de Valverde de la Vera.