Incendios forestales
Declarado un incendio forestal de nivel 1 en Talayuela
En la extinción intervienen dos unidades forestales terrestres, una aérea y un helicóptero
El Plan Infoex de Extremadura ha declarado este domingo el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Talayuela, por proximidad a viviendas aisladas.
En las labores de extinción participan dos unidades de bomberos forestales terrerestres, una aérea, un helicóptero y un agente del medio natural, según confirma la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En esta misma jornada efectivos del Infoex y medios del Gobierno intervienen en otro fuego originado en una zona de alta montaña en el término de Valverde de la Vera.
