Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendios forestales

Declarado un incendio forestal de nivel 1 en Talayuela

En la extinción intervienen dos unidades forestales terrestres, una aérea y un helicóptero

Imagen de archivo de un incendio forestal en Extremadura.

Imagen de archivo de un incendio forestal en Extremadura. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Plan Infoex de Extremadura ha declarado este domingo el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal en Talayuela, por proximidad a viviendas aisladas.

En las labores de extinción participan dos unidades de bomberos forestales terrerestres, una aérea, un helicóptero y un agente del medio natural, según confirma la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En esta misma jornada efectivos del Infoex y medios del Gobierno intervienen en otro fuego originado en una zona de alta montaña en el término de Valverde de la Vera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents