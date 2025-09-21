Extremadura fragua una alianza para recuperar el motor de la oveja merina

La oveja merina y la dehesa extremeña son inseparables. Esto responde a que esta raza del ganado ovino autóctona de España tiene en Extremadura su principal núcleo poblacional. Debido a su carácter trashumante, estos rebaños pastan en la región durante los meses de invierno, mientras que en verano se trasladan en busca de los pastos frescos de las montañas. Y es que la trashumancia es uno de los fenómenos económicos, sociales y culturales que más identifican a la comunidad extremeña. De hecho, el 9 de noviembre de 2022 el Ejecutivo autonómico aprobó un decreto por el que se declaraba a este oficio ancestral como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio cultural inmaterial.

En este sentido, cabe indicar que recientemente se ha presentado en Trujillo ‘Caminos de la merina’, un proyecto que busca conectar territorios, personas y proyectos vinculados a la oveja merina para revalorizar la trashumancia como eje vertebrador del territorio y motor de desarrollo turístico rural sostenible en Extremadura. Esta iniciativa se articula inicialmente en torno a cuatro grandes rutas trashumantes: la Cañada Real de la Plata, la Cañada Conquense, la Cañada Leonesa Occidental y la Cañada Riojana. En esta primera fase, se pone el foco en la Cañada Real de la Plata y, especialmente, en su tramo extremeño.

Cadena productiva

El Gobierno regional no ha dudado en sumarse a esta alianza y ya trabaja para impulsar la cadena productiva de la oveja merina. En concreto, el plan abarcará desde la producción de carne y los beneficios para la prevención de incendios forestales, hasta la recuperación de tradiciones como la producción de lana y la mejora genética de la raza. En cuanto a las medidas que ya se están tomando, la directora general de Desarrollo Rural, Mª Ángeles Muriel, destaca las ayudas económicas a los ganaderos de razas autóctonas como la merina, que en 2024 contaron con una cuantía de 1.260.000 euros.

En esta línea, Muriel resalta la importancia de los Grupos de Acción Local como herramientas útiles para la reactivación de esta raza ovina y subraya que estos cuentan con un presupuesto de 72 millones de euros. Hasta el momento, ‘Caminos de la merina’ reúne a un centenar de socios entre los que se encuentran ganaderías, queserías artesanas, empresas textiles, hoteles rurales, restaurantes, bodegas, artesanos y productores locales. Asimismo, se pretende que ayuntamientos, empresas turísticas, administraciones y colectivos locales se sumen a esta red, que está impulsada por la Asociación de Criadores de Ganado Merino, La Nave Va y la revista Descubrir, con apoyo de los fondos europeos.

La cañada de la Plata

Sobre la Cañada Real de la Plata, también conocida como Cañada de la Vizana, cabe destacar que es una de las principales vías pecuarias históricas de España. A lo largo de cerca de 500 kilómetros, conecta el norte de León con el sur de Extremadura, siguiendo en parte el antiguo trazado de la calzada romana de la Vía de la Plata. Su recorrido atraviesa las provincias de León, Zamora, Salamanca y Cáceres, uniendo espacios naturales de gran belleza y localidades que tienen enorme interés histórico.

Entre sus principales atractivos naturales destacan la Reserva de la Biosfera de Babia en León, las Lagunas de Villafáfila en Zamora, la Sierra de Béjar en Salamanca y el Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres, refugio del buitre negro y el águila imperial. Estos espacios ofrecen paisajes variados que van desde montañas y dehesas hasta lagunas salinas y bosques mediterráneos. En cuanto al patrimonio monumental, la cañada pasa por ciudades y villas llenas de historia, como Astorga, con su catedral gótica y el palacio episcopal de Gaudí; Benavente y su castillo; Salamanca, Patrimonio de la Humanidad, con su universidad y catedrales; Plasencia, amurallada y con un magnífico conjunto medieval; y Trujillo, cuna de conquistadores.