Las fundaciones de Extremadura precisan más donaciones de la sociedad civil

La reforma de la Ley del Mecenazgo, vigente desde el 1 de enero de 2024, busca incentivar las donaciones a entidades sin fines lucrativos a través de mayores deducciones fiscales y ampliación de conceptos. Sin embargo, esta medida no está teniendo la repercusión esperada en Extremadura. Así lo indica el presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones (AEF), Carlos Zamora, quien asegura que los cambios aplicados en la normativa «no han supuesto ningún avance, ya que las aportaciones de la sociedad civil no han aumentado». Y es que la sostenibilidad financiera es uno de los principales retos que tiene el colectivo, ya que una de cada tres fundaciones depende en más de un 80% de la financiación pública.

Frente a ello, se refuerzan las estrategias de colaboración (el 76% de las fundaciones ya trabaja en red) y el interés creciente por la transformación digital, el marketing y la inteligencia artificial como herramientas para fortalecer el impacto y diversificar recursos. En este sentido, Zamora añade que es fundamental la colaboración entre las fundaciones, de forma que si una de ellas se encuentra en una situación económica muy favorable pueda ayudar a otra que esté pasando un mal momento financiero. En esta línea, apunta que otra vía para aumentar los ingresos serían las campañas de visibilización para dar a conocer a la ciudadanía lo que hacen estos colectivos.

Sobre la asociación que preside, cabe destacar que se constituyó en el año 2010 con el objetivo de agrupar y defender los intereses del conjunto del sector fundacional extremeño, basándose en los principios de democracia, pluralismo y neutralidad. Cuenta con 52 fundaciones asociadas, que abarcan todos los ámbitos de la sociedad como la atención a la discapacidad, la investigación, la innovación, la cultura, la educación, la construcción europea, el deporte, la creación de empleo, la defensa del medioambiente, las relaciones transfronterizas, la salud, la preservación del patrimonio y la puesta en valor de la cultura material e inmaterial de Extremadura.

Madurez del sector

En la asamblea general de la AEF que se celebró el pasado mes de junio, se dio a conocer un avance de los resultados de la Radiografía del Sector Fundacional en Extremadura 2025, elaborada con la colaboración de los profesores de la Universidad de Extremadura Enrique Hernández y Gabriel Moreno. El estudio refleja la madurez del sector (el 92% de las fundaciones cuenta con más de una década de trayectoria) y su arraigo territorial, con una distribución equilibrada entre Cáceres y Badajoz. El 68% de las entidades opera también a nivel nacional e internacional. En total, el sector genera en la región más de 500 empleos cualificados y moviliza a más de 800 personas voluntarias.

Durante la reunión ordinaria se aprobaron las cuentas anuales y se presentó el plan de actividades, que incluye cinco ejes clave: aumentar el número de fundaciones asociadas, reforzar la presencia en medios de comunicación, impulsar la formación de patronatos, consolidar relaciones con otras asociaciones autonómicas y poner en marcha una Cátedra de Fundaciones en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Sobre esta última iniciativa, indicar que se prevé contratar a una persona, impulsar el estudio del Derecho Fundacional, promover talento joven y fomentar la investigación.

Reactivar entidades

En relación con los proyectos que llevan a cabo desde la AEF, su presidente destaca que hace un par de años desarrollaron un Plan de Reestructuración de Fundaciones de Extremadura, en el marco del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Extremadura. Durante cinco meses, se investigó a 45 fundaciones que no presentaban actividad, ni rendían cuentas. El trabajo fundamental consistió en localizar a los miembros del patronato y/o los bienes que componían la dotación fundacional para que el Protectorado pudiera iniciar, de oficio, el proceso de extinción y ulterior liquidación, reactivación o fusión con otras. «En la región hay fundaciones del siglo XVII o XVIII que cuentan con un patrimonio muy importante y es una pena que no se pueda utilizar», lamenta.

Por ello, han pedido al Ejecutivo regional los recursos necesarios para hacer un seguimiento de estas 45 entidades y conseguir que estén de nuevo operativas, si bien, de momento no han atendido su petición. Por último, indicar que la asamblea contó con un espacio de aportaciones por parte de las fundaciones asociadas, que propusieron mejorar la cohesión interna de la red, realizar reuniones rotatorias en diferentes sedes y fortalecer alianzas con fundaciones que comparten objetivos. «Nos encontramos en un periodo bastante bueno por la sencilla razón de que estamos afianzando todo lo que es el número de fundaciones que se están integrando dentro de la asociación», subraya Zamora.