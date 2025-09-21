Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga

En la gastronomía extremeña, al igual que en la española, son muchos los platos que se conocen con nombre propio, como el pepito de ternera o la tarta de la abuela, pero desde hace unos años se ha sumado otro integrante con un nombre muy especial y original. Se trata del ‘Paquito’.

Esta elaboración con base de cordero, servido entre dos panes, ofrece un alimento rico en un formato fácil de comer para así romper con las barreras del consumo que ha acarreado este producto en los últimos años. Y este 2025, en el marco del Salón Ovino de Castuera, se ha celebrado la primera edición de 'El Mejor Paquito de Extremadura' y el ganador ha sido Vaova Gastrobar, situado en la ciudad de Mérida.

De la mano de Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) y Corderex, este certamen buscaba promocionar el consumo de carne de cordero a través de un formato innovador y cercano al consumidor: el popular bocadillo ‘Paquito’.

Romper con los mitos del cordero

De esta forma, explica el presidente de Corderex, Raúl Muñiz, se rompía con uno de los mitos más «arraigados» del cordero: que necesita mucho tiempo para cocinarlo o una elaboración demasiado «laboriosa», cuando es todo lo contrario.

«El cordero de España es una carne fácil de preparar, muy jugosa y tierna, que admite cualquier tipo de preparación». Y así surgió ‘Paquito’, un símil de ‘Pepito’ con el que demostrar que se puede comer hasta de la forma más rápida y sencilla, en un bocadillo.

Una vez bautizado, solo quedaba conocer cuál era el mejor paquito de España, una iniciativa cuyo éxito ha propiciado que Corderex la haya traído por primera vez a Extremadura, para así fomentar su consumo, más bajo con respecto a otras comunidades autónomas pese a ser el primer productor de cordero a nivel nacional.

Principales productores, pero sin cultura gastronómica del cordero

En ese sentido, Muñiz asegura que lo que sucede en la región es que no tiene una «cultura gastronómica» del cordero. «Es cultura, tradición. Sí ha habido consumos tradicionales, pero muy residuales que sin embargo en otras regiones se han potenciado mucho. Paradójicamente, a mucha gente extremeña cuando le preguntas si quiere cordero dice que no le gusta; no lo ves en ningún menú, cuando en cualquier celebración que se precie, de un poco de nivel, siempre tiene que haber cordero. Pero en Extremadura no estamos tan acostumbrados».

De esta forma, el certamen, así como otras acciones promocionales impulsadas por ambas instituciones, tratan de acercar la carne de cordero al consumidor urbano y, sobre todo, joven, posicionándose como una opción versátil, de calidad y con sello de origen garantizado.

¿Y cómo se hace el mejor paquito?

Según cuenta uno de los propietarios de Vaova, Adrián Diaconu, el mejor Paquito de la región es un bocadillo «lleno de sabor extremeño». El cordero lo cocinan en una caldereta, al modo tradicional, y está acompañado de productos típicos de la zona como el queso de la Serena o el pimentón de la Vera, y un toque fresco con el cilantro y la hierbabuena.

Envuelto en un suave pan estilo brioche, con la carne deshilachada, es capaz de «engañar» hasta a los más reacios a consumir el cordero, como pueden ser los jóvenes. «Tratamos de prepararlo en forma de taco, más moderno, para que se atrevan a pedirlo porque es más vistoso, no es un bocadillo al uso, lo ven y les llama la atención».

Este es uno de los objetivos de Vaova, quienes ponen todo su empeño en que el cordero se conozca y se consuma. «Es nuestro deber como cocineros intentar que todo el público lo coma y últimamente ya se está consiguiendo, ya se está metiendo un poco más en la gente joven, que no lo tienen como una carne que consumen habitualmente», subraya.

Más de mil vendidos en pocos meses

Y, desde luego, parece que esta receta ganadora del Paquito ha dado sus frutos, puesto que desde que lo preparan en su restaurante, hace unos cinco meses, ya han vendido más de mil paquitos. Este logro, indica, es solo un reflejo del avance que se ha conseguido en los últimos años para revalorizar este producto, que veía reducido su consumo frente a otras carnes como el cerdo, el pollo o la ternera.

«Se está vendiendo más gracias a la labor que hace el Consejo Regulador y los cocineros, extremeños y de otras comunidades autónomas, porque la gente suele ser bastante reacia al sabor del cordero. Sin embargo, el que usamos aquí, que tiene la identificación geográfica protegida de Corderex, son corderos que no saben tanto, no son tan intensos, con ese sabor a cordero oveja, que echa más para atrás», defiende el propietario.

Ganas de traer el premio a casa

Asimismo, Adrián afirma que para Vaova es todo un «orgullo» haber obtenido el premio, porque ser «el mejor paquito de Extremadura ya suena muy bien» y, además, porque en el restaurante también han notado un incremento en las ventas.

Pero todavía les queda otro reto por delante: defender su paquito extremeño en la final nacional que tendrá lugar este domingo 22 de septiembre en MOM Culinary Institute (Madrid), donde competirá con los representantes del resto de Comunidades Autónomas. Un desafío en el que Vaova Gastrobar luchará con ganas de traerse el premio «a casa».

«Nosotros trataremos de hacer perfecto y creo que por nuestra parte habrá pocos fallos, porque lo trabajamos todos los días desde hace mucho tiempo, ahora depende del jurado, del paladar de los demás concursantes ya que hay otras comunidades, como Madrid o Aragón, donde lo tienen muy implementado, pero desde luego vamos con ganas, con fuerza y con mucho ánimo de ganar».

Sea cual sea el resultado, Vaova Gastrobar ya puede presumir de haber conseguido ser el mejor 'Paquito' de Extremadura.