Victoria Bazaga clausura el I Congreso Internacional Expedicionarios Miguel de la Quadra-Salcedo

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha clausurado el I Congreso Internacional Expedicionarios Miguel de la Quadra-Salcedo, que se ha celebrado con motivo del 40 Aniversario del Aula Navegante de Expedicionarios en el Real Monasterio de Guadalupe.

La Junta de Extremadura ha impulsado este congreso, que se ha desarrollado bajo el lema "Gracias Miguel. 40 años de Aula Navegante". En sus distintas actividades se ha analizado el impacto de la experiencia educativa creada por Miguel de la Quadra-Salcedo hace cuatro décadas.

A través de sus testimonios, comunicaciones y aportaciones de expertos nacionales e internacionales se ha reivindicado su visión del mundo, que ha marcado a miles de expedicionarios en sus rutas a lo largo del mundo, en las que se ha reforzado la unión de España con Hispanoamérica.

"Celebrar este encuentro en el Real Monasterio de Guadalupe no es una casualidad. Patrimonio de la Humanidad, simboliza el diálogo histórico entre España e Hispanoamérica. Desde la Junta participamos en este congreso porque creemos que el legado de Miguel de la Quadra-Salcedo encarna valores esenciales para nuestra sociedad: la apertura al mundo, el respeto a la diversidad cultural y el poder transformador de la educación y el conocimiento compartido", ha indicado Bazaga en su intervención.

También ha subrayado la sintonía del congreso con la estrategia Extremestiza que lleva a cabo la Junta. "Encaja de lleno porque trabaja en alianzas culturales, sociales y económicas con Hispanoamérica, inspirándose en el mestizaje como riqueza común y como motor de futuro".

Victoria Bazaga ha ensalzado la figura de Miguel de la Quadra-Salcedo. "Cada ponencia, diálogo y recuerdo de este congreso ha permitido redescubrirlo en todas sus dimensiones: como periodista audaz, como explorador incansable, como educador visionario, como humanista comprometido y, sobre todo, como inspirador de generaciones enteras con su Aula Navegante".

Asimismo, ha remarcado la vigencia de su pensamiento. "En un tiempo como el nuestro, marcado por la prisa y la fragmentación, la figura de Miguel nos invita a detenernos, a debatir y a reflexionar. Que su ejemplo siga iluminando nuestros caminos".

Entrega de premios

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes también ha participado en la entrega de la primera edición de los Premios Miguel de la Quadra-Salcedo, que reconocen trayectorias destacadas en la cultura, el pensamiento, la ciencia, el compromiso social y la aventura con propósito. La consejera ha entregado el Premio Hispanoamérica a José Luis López-Linares, director del documental 'España, la primera globalización' (2021), e 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza' (2024).