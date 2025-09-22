Apertura del Año Judicial en Extremadura: del “privilegio” de los aforamientos a la independencia de la actuación de los jueces

La apertura del Año Judicial en Extremadura la han protagonizado este lunes la defensa de independencia judicial por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y del Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, que también ha cuestionado el asunto de los aforamientos por parte de políticos.

Justicia "igual para todos"

Tena ha defendido la independencia judicial y ha instado a “no buscar una explicación a una resolución judicial”, fuera del ámbito “estrictamente jurídico” para “no confundir a la ciudadanía”, al tiempo que ha señalado que los “errores y equivocaciones que pueda tener” un juez “se solventan a través de recursos y los resuelve un tribunal”.

Así lo ha manifestado, junto a la Sala de Gobierno en el acto de Apertura del Año Judicial de Extremadura 2025/2026, al que han asistido vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; y la presidenta del Gobierno regional, María Guardiola.

María Félix Tena / Jorge Valiente

En su alocución, Tena ha expresado que “la justicia es igual para todos y todas”. Y que cuando “se pretende buscar una explicación o justificación a una resolución judicial, distinta de la estrictamente jurídica, para perjudicar o beneficiar a alguien se está equivocando a la ciudadanía”. Y ha añadido que “sea quien sea el juez, solo tiene una obligación: aplicar la ley”.

Y ha insistido en que si un juez comete “algún error por desconocimiento, interpretación o valoración” o “por cualquier otro motivo o razón, queda solventado en u tribunal a través de los recursos en derecho, con fundamentos jurídicos”.

También ha recogido Tena en su discurso las palabras del ex presidente del Tribunal Supremo (TS) de España Carlos Lesmes sobre que “hay una justicia rabiosamente independiente” en el país; también de Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su “déjennos trabajar en derecho” y el “los jueces no recibimos órdenes ni instrucciones”, en palabras de la actual presidenta del TS, Isabel Perelló.

Tena ha especificado que la presidencia y la Sala de Gobierno se “volcarán” este año judicial en la implementación de los tribunales de instancia, la puesta en marcha de las nuevas secciones de Violencia sobre la Mujer, así como la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres; y también la solicitud del nuevo Palacio de Justicia de Navalmoral de la Mata.

Aforamientos

También ha hecho alusión a la independencia judicial Montero Juanes, y se ha referido a que “no corren buenos tiempos para el desempeño de nuestras funciones”. Por lo que ha criticado que se hayan convertido en “demasiado habituales las críticas destructivas, las descalificaciones, los juicios de valor (de forma y de fondo) sobre los procesos judiciales”.

En este contexto ha afeado el hecho de que “no es ético ni estético poner en tela de juicio la independencia del sistema de justicia de un Estado de Derecho sobre la base de consideraciones personales o políticamente interesadas”.

Igualmente, ha hecho alusión a que “los aforamientos están en tela de juicio” y que “una buena parte de la sociedad los ve como un privilegio incompatible con el principio de igualdad constitucional”. Aunque ha especificado que “es cierto que el aforamiento no significa impunidad, puesto que los hechos van a ser siempre enjuiciados por un tribunal competente”.

Al mismo tiempo, ha expresado que “tampoco es cierto que los efectos del aforamiento sean inocuos para la investigación penal”, pero que “puede ser, y lo es en numerosas ocasiones, un verdadero obstáculo para la investigación”. Y se ha referido a la “imposibilidad de que una persona aforada pueda ser investigada, o de que preste declaración –salvo que lo haga de forma enteramente voluntaria- ante el juez de instrucción”.

Pero que se “debe esperar al momento de que se eleve al tribunal del aforamiento una exposición razonada sobre las responsabilidades del aforado”, un espacio de tiempo que “puede ser prolongado” y que implicaría que la “investigación quede cercenada”.

De hecho, ha alegado que “se pueden destruir u ocultar pruebas y, por otra parte, se va a tener por parte del aforado un conocimiento del proceso y de sus incidencias que posibilita una defensa más eficaz de sus intereses, lo que vulnera la igualdad de las partes en el proceso”. Y ha terminado asegurando que, “en suma, puede suponer en muchos supuestos una instrucción deficiente y un privilegio injustificable”.

Memoria Fiscal 2024

En cuanto a la Memoria de la Fiscalía de Extremadura de 2024, ha destacado que recoge que los procedimientos abiertos el año pasado ascendieron a 48.531, con un incremento de un 4,03 por ciento con respecto a la anualidad anterior; destacando el mantenimiento de las Diligencias Previas, el incremento de más de un 20 por ciento en el número de Procedimientos Abreviados y la disminución de un 11 por ciento de los delitos leves.

Si bien, se ha referido a que hay determinadas tipologías de delitos que “sí que tienen un incremento importante”, como son los delitos contra la libertad sexual, los delitos contra la seguridad del tráfico. Y ha puntualizado “una cuestión que nos preocupa”, y que “es una novedad”, en referencia al “importante número de agresiones a personal sanitario que hay en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que supera en más del doble la ratio nacional”.

Francisco Javier Montero Juanes / Jorge Valiente

Al respecto de las agresiones a sanitarios ha manifestado que son “preocupantes”. Ya que la ratio de agresiones por mil médicos es de 2,71 en el territorio nacional, peor en Extremadura se elevan a 5,8; “es decir, más de doble. En 2024 se han producido 38 agresiones, de las que el 80 por ciento lo han sido en atención primaria y mayoritariamente a mujeres”, según los datos aportados por el fiscal.

Pero lo que “es más llamativo es que solamente un 40 por ciento de estas agresiones son denunciadas ante las autoridades y fuerzas de seguridad, siendo las causas eficientes de este absentismo la desconfianza en el sistema y la respuesta legal a estas infracciones penales”.

En los delitos contra la vida y la integridad física de las personas, continúa la senda ascendente de las lesiones dolosas, hasta 12.156 diligencias, que suponen un aumento de un 10,14 por ciento respecto a 2024 y de un 18 por ciento comparado a 2023.

Igualmente, se ha referido a los “más de 400 delitos contra la libertad sexual” en Extremadura, que superan en “algo más de un 30 por ciento las del año 2023” y que, “exponencialmente, han subido las agresiones sexuales; es decir, los delitos de mayor gravedad”.

También ha puesto el foco en los delitos contra la vida y la integridad física de las personas, ya ha precisado que “continuamos con la senda ascendente de las lesiones dolosas”, hasta 12.156 diligencias, que suponen un aumento de un 10,14 por ciento respecto a 2024; un 18 por ciento comparado a 2023. Estos datos “son reveladores de una importante agresividad humana, que eclosiona a la violencia con relativa facilidad, y nos debe hacer reflexionar sobre la falta de valores éticos”.