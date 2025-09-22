San Vicente vive su gran Feria de San Miguel 2025

San Vicente de Alcántara, la Capital Mundial del Corcho, se prepara para vivir del 25 al 28 de septiembre una nueva edición de su esperada Feria de San Miguel – Fiestas del Corcho, un evento que combina lo mejor de la tradición con una programación musical de primer nivel y que se ha convertido en uno de los grandes referentes festivos del oeste extremeño y la Raya hispanolusa.

Cartel de San Miguel 2025 en San Vicente de Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Una feria con identidad propia: del corcho a la tradición andaluza en la raya extremeña

La Feria de San Miguel no es una fiesta cualquiera. Su identidad se forja en torno al corcho, alma económica de San Vicente, y se vive como el cierre del verano y el arranque del ciclo productivo anual. Los patios de las fábricas ya acumulan las planchas recogidas durante los meses estivales, y la feria marca un respiro festivo antes del intenso trabajo de cocción y preparación que comienza cada mes de octubre.

A ello se suma su estilo único: una feria que, pese a celebrarse en el norte de Badajoz, respira aire andaluz gracias a las casetas al más puro estilo del sur, los brindis de rebujito, las sevillanas y las rumbas. Desde los años 90, esta impronta se mantiene como seña de identidad, diferenciando a San Vicente del resto de ferias de la provincia.

En 2025, el real contará con una docena de atracciones para todas las edades y seis casetas que aseguran diversión a cualquier hora del día. Casetas donde el ambiente no se entiende sin las raciones de jamón cortado al momento, las gambas recién servidas, las tortillas de camarones, el trasiego de camareros que no dan abasto y los grupos de amigos brindando en largas sobremesas que se alargan hasta la noche. Esa feria de día, llena de color, música y sabor, es precisamente el sello más auténtico de San Miguel, y una de las experiencias más apreciadas por quienes visitan San Vicente en estas fechas.

Clodoaldo Fernández Nieto, alcalde de San Vicente de Alcántara entre 1986 y 1987, pregonero. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

El acto inaugural: pregón, música y fuegos artificiales

El jueves 25 de septiembre será el día del esperado arranque oficial. A las 20.00 horas, los tradicionales cabezudos, acompañados de la Agrupación Musical Sanvicenteña, recorrerán las calles anunciando que la feria está a punto de comenzar.

Agrupación Musical San Vicenteña. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

A las 21.00 horas, frente a la portada del recinto ferial, tendrá lugar la ceremonia inaugural con la presencia de autoridades, pregonero y representantes de la juventud sanvicenteña. Sonará la música de la Agrupación Musical Sanvicenteña y la Asociación Folclórica Sanvicenteña 'La Besana', encargadas de interpretar los himnos de España y Extremadura, mientras se izan las banderas y se ilumina la portada al compás de un gran estruendo de fuegos artificiales.

Este año, el honor de pregonar la feria recae en Clodoaldo Fernández Nieto, que fue alcalde de San Vicente de Alcántara entre 1986 y 1987, además de ser reconocido comerciante y relojero. Su figura combina compromiso cívico, experiencia política y el valor de las pequeñas empresas que han sostenido la vida diaria del municipio durante décadas. Su intervención servirá para dar el pistoletazo de salida a unas fiestas que se esperan multitudinarias.

Representantes de la juventud sanvicenteña. / David Sanz

Representantes de la Juventud: motor de cambio

El acto inaugural dará paso a la proclamación de los Representantes de la Juventud Sanvicenteña 2025, con la siguiente corte de honor:

Reina : Lorena Ramos Redondo, acompañada de Iván Fernández Zamoro.

: Lorena Ramos Redondo, acompañada de Iván Fernández Zamoro. 1ª dama : Candela Pérez Morro, acompañada de Erick Ignacio Cardoso Salgado.

: Candela Pérez Morro, acompañada de Erick Ignacio Cardoso Salgado. 2ª dama: Carla Merchán Plaza, acompañada de Carlos Amaro Martínez.

Más allá del protocolo, su proclamación simboliza la confianza en la juventud como motor de cambio y de transformación social. Una juventud que se implica, que propone nuevas ideas y que busca hacer de la feria un espacio inclusivo, participativo y lleno de energía renovada.

Portada de la Feria de San Miguel. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Viernes de homenaje: los mayores, protagonistas

La mañana del viernes 26 de septiembre estará dedicada a los mayores, un colectivo esencial en la vida sanvicenteña. Este año, los títulos de Alcaldes de Honor recaen en Paca Gilo Morera y Eusebio Mirón López, matrimonio que representa vitalidad, entusiasmo y participación. Ambos son referentes activos en las actividades del Centro de Mayores, donde destacan por su implicación y su carácter alegre, y verán reflejado ese espíritu en la proclamación que tendrá lugar a mediodía.

El broche lo pondrá la música de Leonardo A. y la Morena de la Gorra, con un espectáculo que promete hacer bailar y cantar a todos los presentes.

Ambiente de los conciertos en la Feria de San Miguel. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Día de las Pandillas: la gran novedad de 2025

Si la feria tiene un sello inconfundible, este año suma un elemento que promete consolidarse: el primer Día de las Pandillas, programado para el viernes 26 a mediodía.

Más de 1.000 personas ya inscritas darán vida a esta jornada que recupera una costumbre perdida: la de hacerse camisetas en pandilla para acudir juntos a la feria. A las 14:30 horas, en la Plaza de España junto a la Iglesia de San Vicente Mártir, tendrá lugar la gran quedada, desde donde partirá un desfile hacia el real con cabezudos y la animación musical de la Charanga Los Pintores.

La Concejalía de Festejos ha querido potenciar la iniciativa con la entrega de vasos reutilizables —para fomentar la limpieza y sostenibilidad del recinto— y pulseras conmemorativas de la feria. Esta jornada refuerza el carácter joven y colectivo de San Miguel, demostrando que tradición e innovación pueden convivir en armonía.

Cuatro noches de grandes conciertos

El Pabellón Multiusos volverá a ser escenario de conciertos cada noche, con un cartel variado que abarca distintos estilos y generaciones:

Jueves 25 (23.00 horas) : David Civera , el cantante turolense que marcó a toda una generación con éxitos como “Dile que la quiero” o “Qué la detengan”, abrirá el ciclo musical.

: , el cantante turolense que marcó a toda una generación con éxitos como “Dile que la quiero” o “Qué la detengan”, abrirá el ciclo musical. Viernes 26 (00.00 horas) : Sanguijuelas del Guadiana , banda extremeña que ha irrumpido con fuerza en el panorama nacional, ofrecerá un directo cargado de energía y autenticidad.

: , banda extremeña que ha irrumpido con fuerza en el panorama nacional, ofrecerá un directo cargado de energía y autenticidad. Sábado 27 : el turno será de Cantores de Híspalis , grupo legendario de las sevillanas, que hará cantar y bailar al público con clásicos inmortales de la música popular.

: el turno será de , grupo legendario de las sevillanas, que hará cantar y bailar al público con clásicos inmortales de la música popular. Domingo 28 (23.00 horas): el colofón llegará de la mano de Alejo Stivel, vocalista de Tequila, que revivirá la década de los 80 con himnos del pop-rock español.

La programación musical se completa con el concierto matinal del domingo 28 (13.00 horas), donde el Bernáldez Latin Jazz Quintet llenará el Museo del Corcho con los mejores ritmos caribeños en su espectáculo “Éxitos de la música cubana”.

Cultura y exposiciones

La feria también será cultura. En paralelo a la programación musical y festiva, los visitantes podrán disfrutar de:

“No me tires, apáñame”, exposición colectiva en la Ermita de Santa Ana con obras de artistas sanvicenteños que reflexionan sobre sostenibilidad, reciclaje y creatividad.

“Compleja Sencillez”, muestra individual del pintor extremeño Víctor Mimbrero, en la Sala de Exposiciones Godofredo Ortega Muñoz, con una selección de piezas de fuerte carga expresiva.

Estas propuestas consolidan la Feria de San Miguel como un evento que trasciende lo puramente festivo para convertirse también en escaparate cultural y artístico.

Fuegos artificiales: el gran final

El domingo 28, tras el último concierto, llegará uno de los momentos más esperados: el gran espectáculo pirotécnico a cargo de la pirotecnia Santa Bárbara. Durante 15 minutos, casi 100 kilos de pólvora iluminarán el cielo en lo que se considera el mayor espectáculo de fuegos artificiales del oeste extremeño y de la Raya hispanolusa.

Seguridad y campaña de concienciación

El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo de seguridad, que contará con Policía Local, Guardia Civil y seguridad privada para garantizar que todos los eventos se desarrollen con normalidad.

Además, este año se lanza la campaña “El respeto es la clave. La diversión viene sola”, un lema que resume el espíritu sanvicenteño: convivencia, civismo y disfrute colectivo en igualdad y armonía.

La revista de feria: la guía imprescindible

Toda la programación, entrevistas y artículos se encuentran en la revista oficial de la Feria de San Miguel 2025, disponible en formato digital para su consulta en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1MU-NL8StKlaappLp6pSGriFXhKcpvxxr/view

Alcalde de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz. / EL PERIÓDICO

Palabras del alcalde Andrés Hernáiz

El alcalde de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz, subraya en su mensaje a la ciudadanía:

«San Miguel es mucho más que música y casetas; es un espacio de convivencia, donde jóvenes y mayores comparten la alegría de unos días únicos. Me emociona ver cómo nuestro pueblo mantiene su civismo incluso en las grandes aglomeraciones, priorizando siempre el respeto. Como dice nuestro lema, El respeto es la clave. La diversión viene sola. Deseo que todos y todas disfrutemos al máximo de nuestra feria, orgullosos de nuestras raíces y de nuestra forma de vivir».