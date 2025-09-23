El aclamado escritor Ken Follet confiesa su amor por Trujillo, su rincón favorito de España

Ken Follett, el aclamado autor galés de novelas históricas, ha presentado su nuevo libro El círculo de los días, centrado en los misterios de Stonehenge, uno de los monumentos más enigmáticos del mundo. La novela, ambientada hace 2500 años, explora cómo pudo haberse construido este círculo de piedras y qué significados tenía para las personas de la época. Follett comparte que la investigación histórica es fundamental en su proceso creativo, ya que le permite ofrecer precisión y profundidad a sus obras.

Además de hablar de historia y arquitectura —temas que lo apasionan desde joven—, el autor revela su amor por España, en particular por la localidad cacereña deTrujillo. Cada verano, desde hace cuatro años, visita esta ciudad, disfrutando de su encanto, de sus múltiples iglesias y de la tranquilidad de caminar por sus calles estrechas. Destaca también la gastronomía, el clima y la compañía de amigos como parte esencial de sus veranos en el país.

En una entrevista concedida a National Geographic, el escritor revela que los británicos aman España por su clima: "Yo amo levantarme por la mañana y salir a la calle, y Trujillo es encantador y cálido. He estado yendo allí durante los últimos cuatro años, y he visitado cada iglesia de la zona. Y hay muchas, muchas iglesias", confiesa el autor.

El castillo de Trujillo

El escritor encuentra su paraíso veraniego en Extremadura. Trujillo, con su fortaleza de origen musulmán que remonta a los tiempos en que el sur de España formaba parte del Imperio Árabe, es uno de los enclaves históricos que cautiva al escritor durante sus estancias en la región. Cada verano, acude a la casa de un amigo, acompañado por un grupo cercano con el que comparte una rutina muy particular: conversar sin descanso.

"Alquilo un avión y volamos juntos a la casa de John. Y realmente, todo lo que hacemos durante una semana es hablar", confiesa. Las conversaciones, según relata, no tienen fin. "Podría hablar con este grupo de amigos durante todo el día y todavía tendría algo que decir también por la noche", añade.

Todos los miembros del grupo, explica, están profundamente involucrados en proyectos profesionales interesantes y también en el ámbito político. Para el escritor, este retiro anual en Extremadura representa mucho más que unas vacaciones: es una experiencia idílica.