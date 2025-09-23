Los Agentes del Medio Natural de Extremadura verán compensadas las horas extras y se les aplicarán las mismas condiciones que a los funcionarios de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado este martes un paso adelante en la mejora de las condiciones laborales de los Agentes del Medio Natural, que forman un colectivo de 350 profesionales en la región, encargados de vigilar y custodiar el medio ambiente como agentes de la autoridad, con funciones de policía ambiental. Sus cometidos incluyen la prevención de daños al entorno, el control de infracciones como el furtivismo, o la actuación en incendios forestales, asumiendo incluso la dirección técnica en su extinción. También llevan a cabo labores informativas y de control en el ámbito rural, con acceso libre a terrenos y la misión de proteger la naturaleza y a los ciudadanos.

Pues bien, el actual reglamento que rige su día a día entró en vigor en 2005 y se ha quedado obsoleto por el paso de los años y los cambios en esta área. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la tramitación del proyecto de decreto, que recoge el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los Agentes del Medio Natural. Este nuevo documento da respuesta a reivindicaciones históricas del colectivo y actualiza sus condiciones.

Ascenso al grupo B

Entre las mejoras que introducirá el nuevo decreto, se encuentran su ascenso al grupo B de la función pública. Además, los profesionales verán compensadas las horas que hagan fuera de la jornada ordinaria y se les aplicarán las mismas condiciones que al personal funcionario de la Junta.

Una vez aprobado el reglamento, las guardias de incendios ya no se harán solo en época de peligro alto y medio sino que también podrán realizarse en época de peligro bajo. Se eliminarán los servicios en solitario con patrullas unipersonales, de manera que se harán siempre en pareja, excepto las guardias de incendios.

Con respecto a los turnos de noche, harán como máximo tres al mes, en lugar de los cinco actuales. En cuanto a las vacaciones, estos profesionales podrán disfrutar de, al menos, 15 días en verano. Ahora están supeditadas a las necesidades del servicio. Y su jornada laboral será preferentemente de mañana, en un 75%.